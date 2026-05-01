Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Στόλο «Global Sumud Flotilla» για τη Γάζα ως «πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

gaza

Η αμερικανική διπλωματία έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον «στολίσκο για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανοικτά της Κρήτης, βλέποντας στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα λιμάνια αποτελούν εσωτερικά ύδατα στα οποία τα παράκτια κράτη ασκούν πλήρη εδαφική κυριαρχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από όλους τους συμμάχους μας, ιδίως εκείνους που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το επιτυχημένο Σχέδιο 20 Σημείων του Προέδρου Τραμπ, να λάβουν αποφασιστικά μέτρα κατά αυτού του άνευ νοήματος πολιτικού κόλπου, αρνούμενοι την πρόσβαση στα λιμάνια, τον ελλιμενισμό, τον απόπλου και τον ανεφοδιασμό καυσίμων στα πλοία που συμμετέχουν στον στολίσκο.

Οι σύμμαχοί μας θα πρέπει επίσης να λάβουν πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ελλιμενισμού σε πλοία για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι επιτρέπουν την τρομοκρατία ή παρουσιάζουν κινδύνους για την ασφάλεια. Θα πρέπει να εκδοθούν σαφείς δημόσιες προειδοποιήσεις στους υπηκόους τους να απέχουν από τη συμμετοχή σε αυτόν τον στολίσκο που υποστηρίζει την τρομοκρατία με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τυχόν ισχύουσες νομικές συνέπειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίς το βράδυ της Πέμπτης ισραηλινές δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο στο στολίσκο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Το ΕΔΙΜΟ αλλάζει τον χάρτη της ογκολογίας στην Ελλάδα

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29 Μαΐου για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις – Ποια είναι η προϋπόθεση

FedHATTA: Συγκρατημένη η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά – Ποιους προορισμούς… ψηφίζουν οι εκδρομείς του τριημέρου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι φάρμακα για την απώλεια βάρους ίσως μειώνουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών που σχετίζονται με το Αλτσχ...

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Στη δημοσιότητα βίντεο από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επ...
01:30 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ουκρανία: 12χρονος αφοπλίζει μόνος του ρωσικό drone και σώζει τα αδέλφια του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπου ένα 12χρονο αγ...
00:39 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν απόψε στην Τεχεράνη, χωρίς να έχει διευκρινισ...
00:27 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει «κατακόρυφη» πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ότι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς