Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Στόλο «Global Sumud Flotilla» για τη Γάζα ως «πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς»

Η αμερικανική διπλωματία έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον «στολίσκο για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανοικτά της Κρήτης, βλέποντας στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα λιμάνια αποτελούν εσωτερικά ύδατα στα οποία τα παράκτια κράτη ασκούν πλήρη εδαφική κυριαρχία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από όλους τους συμμάχους μας, ιδίως εκείνους που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το επιτυχημένο Σχέδιο 20 Σημείων του Προέδρου Τραμπ, να λάβουν αποφασιστικά μέτρα κατά αυτού του άνευ νοήματος πολιτικού κόλπου, αρνούμενοι την πρόσβαση στα λιμάνια, τον ελλιμενισμό, τον απόπλου και τον ανεφοδιασμό καυσίμων στα πλοία που συμμετέχουν στον στολίσκο.

Οι σύμμαχοί μας θα πρέπει επίσης να λάβουν πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ελλιμενισμού σε πλοία για τα οποία υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι επιτρέπουν την τρομοκρατία ή παρουσιάζουν κινδύνους για την ασφάλεια. Θα πρέπει να εκδοθούν σαφείς δημόσιες προειδοποιήσεις στους υπηκόους τους να απέχουν από τη συμμετοχή σε αυτόν τον στολίσκο που υποστηρίζει την τρομοκρατία με οποιονδήποτε τρόπο, διαφορετικά κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τυχόν ισχύουσες νομικές συνέπειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίς το βράδυ της Πέμπτης ισραηλινές δυνάμεις έκαναν ρεσάλτο στο στολίσκο σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP