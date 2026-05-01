Νικολέτα Κοτσαηλίδου για την πίεση που δεχόταν επειδή «αγορόφερνε»: «Μου έλεγαν ‘δεν είναι σωστό, βάλε μια φούστα”» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

Nikoleta

Για τις «αγοριστικες» συμπεριφορές που είχε από μικρή και που την έφεραν σε σύγκρουση με τα παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα, μίλησε μεταξύ άλλων η  Νικολέτα Κοτσαηλίδου σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της  στην εκπομπή της Αθηναΐδα Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Action24 το βράδυ της Πέμπτης 30/4 .

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και σε μια παλαιότερη δήλωσή της, στην οποία είχε εκφράσει την επιθυμία να είχε γεννηθεί άνδρας.

«Ακόμα το “ψιλολέω”. Στη φάση όμως που το έλεγα, όταν ήμουν στην εφηβεία και πιο μικρή, αισθανόμουν ότι τα αγόρια έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από εμάς», ανέφερε αρχικά, εξηγώντας πως οι εμπειρίες της μέσα στην οικογένεια την έκαναν να βλέπει ξεκάθαρα αυτή τη διαφορά.

«Έτρωγα στρίμωγμα ακόμα και στο πώς θα ντυθώ»

«Δηλαδή έβλεπα το πώς μεγάλωνε ο ξάδελφός μου σε σχέση με το πώς μεγαλώναμε εμείς. Πόσο στριμωγμένες ήμασταν, με το ρολόι να γυρίσουμε, να είμαστε καλά κορίτσια… Να είναι όλα σωστά. Στον ξάδελφό μου, ό,τι και να έκανε, του έλεγαν μπράβο. Κανείς δεν ασχολιόταν με το τι ώρα θα γυρίσει, πώς θα κυκλοφορεί…

Εγώ έτρωγα στρίμωγμα ακόμα και στο πώς θα ντυθώ. Ότι ήθελα να φοράω φόρμες και μου έλεγαν “δεν είναι σωστό, βάλε μια φούστα”. Έλεγα “γιατί; Άμα ήμουν ο Γιώργος, ο ξάδελφος, δεν θα μου έλεγαν τίποτα από όλα αυτά”. Οπότε κάπως έτσι και επειδή ήμουν και αγοροκόριτσο…», πρόσθεσε.

«Εμένα μου έβγαινε να αγοροφέρνω…»

Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο που μεγάλωσε, τονίζοντας πως στο σπίτι της δεν δινόταν έμφαση στην εμφάνιση, αλλά στη συμπεριφορά.

«Δεν με μεγάλωναν καθόλου κοριτσίστικα. Δεν υπήρχε ποτέ μέσα στην οικογένεια το “τι όμορφο παιδί που είσαι”, δεν ασχολούμασταν ποτέ με αυτό — ήταν πάντα το να είσαι καλό παιδί. Η μαμά μου είναι μια σοκαριστικά όμορφη γυναίκα. Ακόμα και όταν της έλεγαν “τι όμορφη που είστε”, την έπιαναν οι ντροπές. Οπότε καθόλου κοριτσίστικα δεν μεγάλωνα», σημείωσε.

Τέλος, περιέγραψε και τη δική της καθημερινότητα ως παιδί, η οποία ήταν πιο κοντά σε δραστηριότητες που θεωρούνταν «αγορίστικες».

«Εμένα μου έβγαινε να αγοροφέρνω, ας πούμε. Λόγω του μπάσκετ, ήμουν με πολλές φόρμες, με μια μπάλα στο χέρι… Έκανα πάρα πολύ παρέα με αγόρια…», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

