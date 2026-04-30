Φειδίας Παναγιώτου: Παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Στυλιάνα Αβερκίου – Φωτογραφίες και Βίντεο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ενασχόλησή του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η αγαπημένη του, η οποία το 2025 συμμετείχε στο «Big Brother», έλαμπαν σε αυτή την σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Στιγμιότυπα από τον λαμπερό γάμο τους, αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες, τόσο από τους ίδιους όσο και από τα δικά τους πρόσωπα, τα οποία παρευρέθηκαν στην τελετή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Μάλιστα, ο Φειδίας Παναγιώτου λίγο πριν παντρευτεί, ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram ένα βίντεο με τον πατέρα του, στο οποίο του ζητάει να του δώσει τη συμβουλή του για τον γάμο.

Στο τέλος του βίντεο, ο γονέας του εμφανώς ευτυχισμένος αναφέρει: «Χαίρομαι πολύ που παντρεύεσαι. Είμαι πολύ χαρούμενος που ενώνεσαι με τα δεσμά του γάμου. Ο Θεός να σε ευλογεί γιε μου».