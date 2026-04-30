Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία: Συγκλονίζουν η μαμά και η γιαγιά του 13χρονου – «Τον ζήλεψε ο Θεός – Είμαστε διαλυμένοι» -ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

τραμ πατίνι

Στον απόηχο του θανάτου του 13χρονου στην Ηλεία, στο τροχαίο δυστύχημα με το πατίνι, το οποίο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή η μητέρα του.

Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία: «Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, έγινες άγγελος» – Ραγίζει καρδιές η μητέρα του 13χρονου

Το θανατηφόρο δυστύχημα έγινε σε μικρό χωριό του νομού, όταν ο ανήλικος προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε και έγινε η μετωπική.

Το ίδιο το παιδί ζητούσε επίμονα το πατίνι, το οποίο λάτρευε.

Η μητέρα του μίλησε στο Mega στην εκπομπή LiveNews.

«Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος.

Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου. Πάντα ήθελε πατίνι.»

Γιαγιά του 13χρονου: Είμαστε διαλυμένοι – Το παιδάκι μας έτρεχε

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη ημέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως.

Το έκανε (το πατίνι) δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν.

Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο, εν κινήσει, αργά πήγαινε. Δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Λοιπόν προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο.

Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν κι αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν.

Τον Κωνσταντίνο μόνο δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα.»

