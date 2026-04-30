Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: «Συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο – Κατώτερος των περιστάσεων για άλλη μία φορά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Μαξίμου

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χρησιμοποιώντας ύβρεις και τοξική ρητορική, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις κραυγές των ακραίων πολιτικών δυνάμεων» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή.

«Αναφερόμενος στο ζήτημα της επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές έκανε λόγο για “πραξικόπημα” και “θεσμική εκτροπή”, διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά. “Θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε μία δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσελκύοντας αξιόλογους υποψηφίους για τις θέσεις των προέδρων των τριών Ανεξάρτητων Αρχών, ικανοποιώντας μάλιστα σχετικό αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» προσθέτουν.

«”Θεσμική εκτροπή” για τον κ. Ανδρουλάκη φαίνεται ότι είναι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Βουλής μέσα από αυτή τη διαδικασία, εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων, για τις δυο Ανεξάρτητες Αρχές, πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας. Αντιθέτως, δεν είναι “θεσμική εκτροπή” για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά στοιχείο σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας ότι εκ των προτέρων σχεδίαζε να τορπιλίσει την κορυφαία διαδικασία της πλήρωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και μάλιστα σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου, όπως πληροφορούμαστε από τους δημόσιους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών των ακραίων φωνών του Κοινοβουλίου» συμπληρώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Και καταλήγουν: «Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

