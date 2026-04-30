Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Καιρίδη στη Βουλή: «Υπάρχει κυβέρνηση;» – «Γυρίστε πίσω στα θρανία»

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη σημειώθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή ηχητικά μηνύματα που έπαιξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για τον στολίσκο για τη Γάζα και τη συζήτηση για τις ισραηλινές ενέργειες κατά της φλοτίλας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ πήρε τον λόγο και τόνισε: «Σε συνέχεια όσων ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, πριν από λίγο, στην ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις για το ζήτημα αυτό, να πούμε ότι πρόκειται για μια φλοτίλα από πολλά σκάφη που ξεκίνησε από την Ισπανία. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να πλησιάσει στις ακτές της Γάζας και της ευρύτερης περιοχής».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν. «Είναι προφανές ότι έχουν μέσα τους και ένα στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, με όλο τον σεβασμό, θεατρικότητας, καθώς είναι βέβαιο το τι επρόκειτο να γίνει. Τώρα, πράγματι, όλα αυτά συνέβησαν δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι συνέβησαν σε διεθνή ύδατα, σε ανοιχτή θάλασσα, όπως λέμε», είπε.

Στη συνέχεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ανέφερε ότι «στα διεθνή ύδατα οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν δικαιοδοσία και δεν ασκούν έλεγχο ή προανακριτικές πράξεις», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη για τα συγκεκριμένα σκάφη ανήκει στο κράτος τη σημαία του οποίου φέρουν».

Ο κ. Καιρίδης σημείωσε ακόμη ότι η ευθύνη των ελληνικών Αρχών στα διεθνή ύδατα περιορίζεται στην έρευνα και διάσωση. Όπως είπε, υπήρξε τηλεφώνημα στο ελληνικό Λιμενικό τα ξημερώματα για σχετικό ζήτημα, με τα σκάφη του Λιμενικού να σπεύδουν στο σημείο και να ενημερώνονται επί τόπου ότι δεν υπήρχε ανάγκη διάσωσης.

«Ακολούθησαν οι ενέργειες των ισραηλινών Αρχών, που είχαν έτσι κι αλλιώς προανακοινωθεί εδώ και ημέρες», είπε ο ίδιος.

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε σε υψηλούς τόνους: «Κύριε Καιρίδη, εσείς τι είστε εδώ μέσα, για να καταλάβω; Έχουμε κυβέρνηση ή την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια ο κ. Παπασταύρου, για να μην απαντήσει για το κράτος του Ισραήλ και για την επέμβαση στρατού ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε την επίθεσή της, λέγοντας: «Δεν θέλω να συζητήσω πώς έχετε γίνει καθηγητής πανεπιστημίου και λέτε για διεθνή χωρικά ύδατα. Αυτό δεν θέλω καθόλου να το πιάσω. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε».

«Τα διεθνή ύδατα είναι διεθνή ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι χωρικά ύδατα. Η ζώνη έρευνας και διάσωσης του πεδίου της Ελλάδας είναι εκεί όπου βρέθηκαν οι ακτιβιστές», πρόσθεσε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε και στην αναφορά του κ. Καιρίδη περί «θεατρικότητας». «Τι μας είπατε; Ότι έχουν στοιχείο θεατρικότητας; Κάνουν σόου, δηλαδή, οι ακτιβιστές που θέλουν να πάνε ανθρωπιστική βοήθεια και βρεφικό γάλα;», είπε.

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Γελάτε. Έχετε δει τις εικόνες των παιδιών που λιμοκτονούν; Έχετε δει τις εικόνες των ανθρώπων που πεθαίνουν; Είναι ίδιες με τις εικόνες της Κατοχής, κύριε, που γελάτε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την παρουσία κυβερνητικού στελέχους στη Βουλή, λέγοντας: «Υπάρχει κυβέρνηση; Τι δουλειά έχετε εσείς να απαντάτε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση; Δεν υπάρχει ένας υπουργός να μαζέψει τα κουράγια του από όλους τους παρακολουθούμενους;».

«Δεν υπάρχει ένας υπουργός με τσίπα να ανέβει εκεί, στα κυβερνητικά έδρανα, και να μας πει τι κάνει το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτή την ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς ποινικού δικαίου, των κανόνων της διεθνούς ναυσιπλοΐας, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των αποφάσεων και των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και των διεθνών συμβάσεων, των οποίων η Ελλάδα είναι κράτος μέλος;», πρόσθεσε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε, λέγοντας: «Ένας δεν υπάρχει. Οι παρακολουθήσεις και ο Ντίλιαν είναι τόσο πιο πειστικοί, που δεν υπάρχει ένας να ανέβει εκεί και να μας πει πώς έρχεται πολεμικό πλοίο του IDF, του ισραηλινού στρατού, του εγκληματικού, που διαπράττει γενοκτονία».

Στη συνέχεια, διερωτήθηκε: «Πώς έρχεται πολεμικό πλοίο, κύριε, νότια της Πελοποννήσου και βόρεια της Κρήτης και συλλαμβάνει περίπου 200 πολίτες, εκ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες;».

«Αυτά είχατε να πείτε; Ότι δεν ήταν Έλληνες; Αυτά είχατε να πείτε; Είστε εσείς Ευρωπαίοι; Είστε εσείς πολιτισμένοι; Δεν ήταν άνθρωποι και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και πολίτες από όλο τον κόσμο, κύριε;», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στο ζήτημα των συλλήψεων, λέγοντας: «Συλληφθέντες για ποιο αδίκημα; Για ποιο αδίκημα; Από πού και ως πού είναι ποινικό αδίκημα η διεθνής αλληλεγγύη;».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στάση της: «Η μέχρι τώρα στάση σας, η στάση της κυβέρνησης, η αποχώρηση του υπουργού και το ότι στέλνουν να ψελλίσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αυτά τα αδιανόητα που ψέλλισε είναι πλήρης ομολογία, κυρία Πρόεδρε, ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση ενεργουμένων. Ότι η κατασκοπεία έχει πιάσει τόπο. Και ότι δεν υπάρχει ένας, ένας, να ανέβει εκεί και να αναλάβει θεσμική ευθύνη για ένα κυρίαρχο κράτος».

«Είναι ντροπή και εξευτελισμός. Και λυπάμαι πάρα πολύ», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση ανέβηκε όταν ο κ. Καιρίδης απευθύνθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας: «Γυρίστε πίσω στα θρανία για να μάθετε τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και μετά να μας κάνετε μαθήματα». Παράλληλα, τη χαρακτήρισε «εκπρόσωπο των 5» και την κάλεσε «να συμπεριφερθεί επιτέλους κοινοβουλευτικά».

«Δεν έχετε μόνο εσείς το μονοπώλιο της ευαισθησίας. Από εκεί και πέρα, στα διεθνή ύδατα, είτε είναι νότια είτε δυτικά, άπαξ και είναι διεθνή, υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

Και κατέληξε λέγοντας: «Θα έρθει και η κ. Καρυστιανού, θα κάνετε πολλά στον δρόμο προς τις εκλογές».