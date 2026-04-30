Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε το ζευγάρι που «τα έσπασε» στη ΔΥΠΑ Βέροιας

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε για να δικαστεί το ζευγάρι στη Βέροια, το οποίο συνελήφθη για επεισόδιο που προκάλεσε σε τοπικό κατάστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, όταν οι δύο συλληφθέντες -ένας 60χρονος και μία 58χρονη, απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία για να ενημερωθούν αναφορικά με την πληρωμή επιδόματος, το οποίο ανέμεναν. Η απάντηση που έλαβαν φαίνεται πως δεν τους ικανοποίησε, με αποτέλεσμα να κάνουν άνω-κάτω την Υπηρεσία. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Σήμερα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο κατηγορούμενοι για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση, απειλή και ανάλογα με την περίπτωση για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση).

Η δίκη αναβλήθηκε για αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ