Προφυλακιστέος ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

89χρονος πυροβολισμοί

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στο Εφετείο Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του ηλικιωμένου άνδρα. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται για τρία κακουργήματα με το βαρύτερο εξ αυτών να αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και έξι πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, ο 89χρονος συνταξιούχος εξωτερικού, βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος, που οδηγήθηκε στην Ευελπίδων νωρίτερα σήμερα, χαιρετούσε τους δημοσιογράφους από το όχημα της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Βασίλη Νουλέζα, ο ηλικιωμένος ομολογεί ότι σχεδίασε τις πράξεις του πλην όμως αρνείται ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει. Όπως δήλωσε προηγουμένως ο δικηγόρος, ο εντολέας του, σκοπεύει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού να ζητήσει συγγνώμη από τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και τις τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου που τραυματίστηκαν από τα σκάγια της καραμπίνας του.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Οι επιθέσεις και η σύλληψη

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις το πρωί της Τρίτης (28/4), ο 89χρονος ταξίδεψε στην Πάτρα, όπου συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ξενοδοχείο της πόλης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο αλλά και ένα εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι με πλοίο της γραμμής προς την Ανγκόνα της Ιταλίας.

Ο 89χρονος φέρεται να σχεδίαζε για έναν χρόνο τις ένοπλες επιθέσεις του και το πλάνο του, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, ως ένα σημείο λειτούργησε.

Αρχικά μπήκε απαρατήρητος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια αποχώρησε με ταξί από το σημείο, πήγε Εφετείο, όπου και πάλι πυροβόλησε, με τα σκάγια να χτυπούν τέσσερις ανθρώπους. Και οι τέσσερις νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και την Τετάρτη πήραν εξιτήριο.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τον αναζητούσαν δεκάδες ένστολοι, ο ηλικιωμένος μπόρεσε να φύγει από την Αθήνα και να φτάσει στην Πάτρα, όπου τελικά συνελήφθη. Μάλιστα, όπως ανέφερε μάρτυρας στον ANT1, ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο της Πάτρας με τις χειροπέδες και χαμογελώντας είπε: «ευχαριστώ παιδιά, θα με δείτε στις ειδήσεις».

