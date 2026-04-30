Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον 89χρονο στο ξενοδοχείο στην Πάτρα: «Προσποιήθηκα τον πελάτη, μου είπε “τώρα θα με δείξουν τα κανάλια”»

Όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα, όπου συνελήφθη ο 89χρονος που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε άτομα, περιέγραψε ο αστυνομικός Χαράλαμπος Τσιτσικάς που πέρασε χειροπέδες στον ηλικιωμένο, προσποιούμενος τον πελάτη.

Έπειτα από τις δύο ένοπλες επιθέσεις στην Αθήνα, υπήρξε άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες της Πάτρας, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης ενδέχεται να κινηθεί προς τη δυτική Ελλάδα και πιθανόν να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Καθοριστική ήταν η επικοινωνία από ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου ο 89χρονος είχε μεταβεί αναζητώντας δωμάτιο. «Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει άτομο που ταιριάζει με τις περιγραφές. Μετά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε και ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων»

Ο ίδιος είχε τον ρόλο να εισέλθει στον χώρο με πολιτικά, προσποιούμενος τον πελάτη, προκειμένου να μην κινητοποιηθεί ο ηλικιωμένος. Αρχικά, οι πληροφορίες τον ήθελαν στο λόμπι, ωστόσο δεν εντοπίστηκε εκεί. Όπως εξήγησε ο αστυνομικός, αναγκάστηκε να αποκαλύψει την ιδιότητά του στους υπαλλήλους, οι οποίοι τον ενημέρωσαν ότι ο 89χρονος είχε μετακινηθεί στον ημιώροφο και βρισκόταν στους χώρους υγιεινής.

Λόγω της παρουσίας πολλών πολιτών, ανάμεσά τους και μαθητών, και της αβεβαιότητας για το αν ο δράστης έφερε όπλο, αποφασίστηκε να μην υπάρξει άμεση προσέγγιση. «Κρίναμε σωστό να περιμένουμε να κατέβει στο λόμπι, όπου είχαμε καλύτερη ορατότητα και έλεγχο του χώρου», σημείωσε.

Όταν ο 89χρονος κατέβηκε στο λόμπι και, σε ανύποπτο χρόνο, γύρισε την πλάτη του, δόθηκε η ευκαιρία για την επέμβαση. «Τον πλησίασα από πίσω, του γνωστοποίησα ότι είμαι αστυνομικός και τον ακινητοποίησα», περιέγραψε.

Η πρώτη αντίδραση του συλληφθέντος ήταν, όπως είπε, να δηλώσει: «Τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια». Κατά τον άμεσο σωματικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε επιχειρησιακή θήκη μασχάλης, στην οποία υπήρχε γεμάτο περίστροφο, ενώ στην κατοχή του είχε και επιπλέον σφαίρες.

«Ήταν εμφανές ότι γνώριζε πολύ καλά τη χρήση όπλων, παρά την ηλικία του», ανέφερε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε το γεγονός ότι ο 89χρονος φορούσε καμπαρντίνα και είχε τα χέρια του μέσα σε αυτή, καθιστώντας αδύνατη την άμεση εκτίμηση για το αν κρατούσε όπλο. «Θα μπορούσε να το έχει στην τσέπη και να υπάρξει κίνδυνος μέσα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η επιχείρηση απαιτούσε υπομονή και ψυχραιμία.

Μετά τη σύλληψη, ο 89χρονος εμφανίστηκε συνεργάσιμος και ήρεμος, αναφέροντας –σύμφωνα με τον αστυνομικό– παράπονα για συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Αρχικά οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πάτρας και στη συνέχεια στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ο κ. Τσιτσικάς απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. «Τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους συναδέλφους της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης. Δεν γνωρίζαμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά όλα εξελίχθηκαν ομαλά», ανέφερε.