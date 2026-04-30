Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Τα πρώτα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία σε δύο εταιρείες τροφίμων

Τα πρώτα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία επιβλήθηκαν σε δύο εταιρείες τροφίμων, ενώ η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνέχεια της έναρξης των εκτεταμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, προχώρησε στην επιβολή των πρώτων διοικητικών προστίμων σε εταιρείες στις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου.

Τα πρόστιμα είναι τα εξής:

* Στην Ferrero International SA Greece (κατηγορία: σοκολάτες/σοκολατοειδή): 63.371 ευρώ, για υπέρβαση του Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων.

* Σε εταιρεία στον κλάδο γαλακτοκομικών (κατηγορία: φέτα/γκούντα): 44.431 ευρώ, για υπέρβαση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 7 κωδικούς προϊόντων.

Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν το πρώτο αποτέλεσμα της συστηματικής επεξεργασίας των φακέλων ελέγχου, που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την έναρξη των στοχευμένων παρεμβάσεων της Αρχής σε όλο το φάσμα της αγοράς.

Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα.