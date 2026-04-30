Demy: «Όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως λίγο μια συζήτηση θα γίνεται…»

Την Demy συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, μίλησε για την προσωπική της ζωή, και με αφορμή τον χωρισμό της, σχολίασε το γεγονός πως έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Όταν δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον χωρισμό της και την ρώτησε αν την ενοχλεί το να «ακουμπάνε» την προσωπική της ζωή, η γνωστή καλλιτέχνις απάντησε: «Κοίτα, με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως λίγο μια συζήτηση θα γίνεται».

«Νομίζω ότι όσο πιο πολύ προσπαθείς εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να είναι δύσκολο μαζί με εσένα να το βιώνει και να το συζητάει και άλλος κόσμος, αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς. Είμαι μια χαρά στη ζωή μου», πρόσθεσε στις δηλώσεις της η Demy.