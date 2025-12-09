Demy: «Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα…»

Σύνοψη από το

  • Η Demy, που έγινε ευρέως γνωστή το 2011 με το τραγούδι «Μια ζωγραφιά», έχει πλέον στραφεί στην υποκριτική, με συμμετοχές σε μιούζικαλ και τηλεοπτικές σειρές όπως «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» και «Μια νύχτα μόνο».
  • Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η καλλιτέχνις μίλησε για τη βαρύτητα που έχει δώσει στην υποκριτική, δηλώνοντας πως «νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου» με τους ηθοποιούς και ότι «η νύχτα δεν μου ταιριάζει».
  • Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η Demy εξομολογήθηκε ότι «Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα ας πούμε, περισσότερο» και πως «Τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Demy
Φωτογραφία: Instagram/demy_official

Το 2011 η Demy θα γίνει ευρέως γνωστή, σε ηλικία μόλις 20 ετών, μέσα από το τραγούδι «Μια ζωγραφιά», στο οποίο συνεργάστηκε με τον Μηδενιστή. Ένα χρόνο μετά, το 2012, θα παίξει στο μιούζικαλ «Fame». Θα ακολουθήσουν άλλες έξι συμμετοχές της στο θέατρο, ενώ την περσινή σεζόν την είδαμε στη μικρή οθόνη, στην σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Φέτος, την απολαμβάνουμε στο σίριαλ του MEGA «Μια νύχτα μόνο».

Tο πρωί της Τρίτης (9/12), η Demy ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Μεταξύ άλλων, η καλλιτέχνις μίλησε για την βαρύτητα που έχει δώσει στο κομμάτι της υποκριτικής, ενώ παραδέχτηκε πως με τους ηθοποιούς «νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου».

«Εγώ κάνω μία συνειδητή προσπάθεια και έχω δώσει μία κατεύθυνση και μία βαρύτητα στην υποκριτική, πολλά χρόνια τώρα, συνδυάζοντάς το με τα μουσικά, με τα μιούζικαλ πολύ. Απλά ήθελα να μπορέσω σιγά-σιγά να κάνω πράγματα που είναι αμιγώς στο κομμάτι της υποκριτικής», εξήγησε η Demy στη διάρκεια της συνέντευξής της.

Σε άλλο σημείο, είπε ότι: «Η νύχτα δεν μου ταιριάζει, η αλήθεια είναι, χωρίς να σημαίνει ότι φταίει η νύχτα. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και πάλι έχω νιώσει ότι ζορίζομαι, για διάφορους λόγους. Νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ηθοποιούς, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς!».

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, εξομολογήθηκε πως: «Εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ για την προσωπική μου ζωή. Νιώθω ότι δεν προσφέρω τίποτα με αυτό.

Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα ας πούμε, περισσότερο. Τώρα γνωρίστηκα ξανά με τον εαυτό μου, τον πυρήνα μου. Δεν άλλαξα, θυμήθηκα ξανά τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά μου, που κάπου λίγο μπορεί να είχαν χαθεί. Τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που δείχνουν ότι το τραύμα της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα

Παχυσαρκία: Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται από τη δωρεάν θεραπεία

Υπεγράφη η απόφαση για τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Όλα όσα προβλέπει

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες που οικοδομούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας στη χώρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:21 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Χαρά Παππά: «Δεν αναλώνομαι σε βλακείες μετά το θέμα υγείας που πέρασα πέρυσι» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Η Χαρά Παππά έχει μιλήσει ανοιχτά για το θέμα που αντιμετώπισε με την υγεία της. Το μοντέλο κα...
18:37 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που είχε απορρίψει και έγινε μεγάλη επιτυχία – «Ο στίχος αυτός βρήκε μια άλλη μελωδία…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Κωνσταντίνα, η οποί...
18:28 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Ορφανός: «Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου, πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια»

Τον Μάιο του 2025, ο Νίκος Ορφανός αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πω...
17:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

«Η απώλεια του πατέρα μου με έχει διαλύσει…» – Συγκλονίζει η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη

Ήταν 22 Ιανουαρίου του 2025, όταν ο θρύλος του ποδοσφαίρου Μίμης Δομάζος, μεταφέρθηκε εσπευσμέ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα