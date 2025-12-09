Demy: «Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα…»

Το 2011 η Demy θα γίνει ευρέως γνωστή, σε ηλικία μόλις 20 ετών, μέσα από το τραγούδι «Μια ζωγραφιά», στο οποίο συνεργάστηκε με τον Μηδενιστή. Ένα χρόνο μετά, το 2012, θα παίξει στο μιούζικαλ «Fame». Θα ακολουθήσουν άλλες έξι συμμετοχές της στο θέατρο, ενώ την περσινή σεζόν την είδαμε στη μικρή οθόνη, στην σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Φέτος, την απολαμβάνουμε στο σίριαλ του MEGA «Μια νύχτα μόνο».

Tο πρωί της Τρίτης (9/12), η Demy ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Μεταξύ άλλων, η καλλιτέχνις μίλησε για την βαρύτητα που έχει δώσει στο κομμάτι της υποκριτικής, ενώ παραδέχτηκε πως με τους ηθοποιούς «νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου».

«Εγώ κάνω μία συνειδητή προσπάθεια και έχω δώσει μία κατεύθυνση και μία βαρύτητα στην υποκριτική, πολλά χρόνια τώρα, συνδυάζοντάς το με τα μουσικά, με τα μιούζικαλ πολύ. Απλά ήθελα να μπορέσω σιγά-σιγά να κάνω πράγματα που είναι αμιγώς στο κομμάτι της υποκριτικής», εξήγησε η Demy στη διάρκεια της συνέντευξής της.

Σε άλλο σημείο, είπε ότι: «Η νύχτα δεν μου ταιριάζει, η αλήθεια είναι, χωρίς να σημαίνει ότι φταίει η νύχτα. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και πάλι έχω νιώσει ότι ζορίζομαι, για διάφορους λόγους. Νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ηθοποιούς, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς!».

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, εξομολογήθηκε πως: «Εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ για την προσωπική μου ζωή. Νιώθω ότι δεν προσφέρω τίποτα με αυτό.

Έχω βρει ξανά τον εαυτό μου πιο πολύ, την αρχική Δήμητρα ας πούμε, περισσότερο. Τώρα γνωρίστηκα ξανά με τον εαυτό μου, τον πυρήνα μου. Δεν άλλαξα, θυμήθηκα ξανά τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά μου, που κάπου λίγο μπορεί να είχαν χαθεί. Τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ!».