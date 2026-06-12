Χρήστος Δάντης: «Έκανα δύο χειρουργεία – Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών»

Ο Χρήστος Δάντης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Περιέγραψε μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιούργησε ένα νέο άλμπουμ, και βρίσκεται πλέον σε φάση αποθεραπείας, έτοιμος για συναυλίες στα τέλη Ιουνίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Χρήστος Δάντης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Δάντης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.
  • Εξομολογήθηκε ότι «πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών» μετά το σπάσιμο του βραχιόνιου, αλλά δεν ήταν «άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ».
  • Πλέον βρίσκεται σε κατάσταση αποθεραπείας και είναι «έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε ο Χρήστος Δάντης. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Χρήστος Δάντης: «Μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το χειρουργείο

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας του, ο Χρήστος Δάντης εξομολογήθηκε πως: «Έκανα δύο χειρουργεία. Το δεύτερο έγινε γιατί καμιά φορά το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου».

«Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ, και έγραψα και άλλα 20 τραγούδια. Ουσιαστικά έσπασα το βραχιόνιο, το μπράτσο. Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν», συνέχισε.

Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο»

Επιπλέον, είπε ότι: «Είναι και σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ