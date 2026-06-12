Χρήστος Δάντης: «Έκανα δύο χειρουργεία – Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών»

Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε ο Χρήστος Δάντης. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο επιτυχημένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας του, ο Χρήστος Δάντης εξομολογήθηκε πως: «Έκανα δύο χειρουργεία. Το δεύτερο έγινε γιατί καμιά φορά το έξτρα μέλος, αυτό το τιτάνιο που μπαίνει στο σπάσιμο, μπορεί να το αποβάλει ο οργανισμός, και αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου».

«Πέρασα μια ταλαιπωρία τεσσάρων μηνών. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άπραγος, γιατί έφτιαξα ένα ολόκληρο άλμπουμ, και έγραψα και άλλα 20 τραγούδια. Ουσιαστικά έσπασα το βραχιόνιο, το μπράτσο. Ο πόνος, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω, δεν τον εύχομαι σε κανέναν», συνέχισε.

Επιπλέον, είπε ότι: «Είναι και σπάνιο σπάσιμο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα; Συνέβη. Είμαι σε κατάσταση αποθεραπείας, και έτοιμος να εκδράμω για τις συναυλίες μου, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου στα τέλη Ιουνίου».