Ευρυδίκη: «Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα – Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά παραχώρησε η Ευρυδίκη. Μιλώντας στο «Buongiorno», η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και σε μία σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, στη διάρκεια ενός ταξιδιού που είχε κάνει.

Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις, εξομολογήθηκε ότι: «Έχει χρειαστεί να αναβάλω εμφανίσεις μου. Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα, ένα τραυματισμό ακοής, και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δύο-τρεις μήνες περίπου».

«Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το πρόβλημα που είχα, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω… Το να μην ακούς, το να έχεις πρόβλημα και να έχεις και εμβοές, που είναι κάτι που με ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα, σε πιάνει και μία φοβία μετά, και μία ανασφάλεια.

Λες: “Θα πάω να τραγουδήσω, αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει, θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή”. Και μετά τρελαίνεσαι», συνέχισε στη συνέντευξή της.