Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: «Ονειρευόμουν τον πρίγκιπα πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας

Τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα προβληθεί η πρώτη κοινή τηλεοπτική συνέντευξη που δίνουν η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης, μοιραζόμενη λεπτομέρειες για την αρχή της σχέσης τους και το πώς αποφάσισαν να συγκατοικήσουν παρά τη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους.

«Ονειρευόμουν να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο και με μακριά μαλλιά κιόλας και ήρθε. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο, ήταν και η διαφορά στην ηλικία που με κράταγε λίγο πίσω», εκμυστηρεύτηκε η Ευρυδίκη στο τρέιλερ της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που θα προβληθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Περιγράφοντας την πρώτη επίσκεψή της στο σπίτι του Μπομπ Κατσιώνη, η τραγουδίστρια εξήγησε τι ήταν αυτό που την κέρδισε στη συμπεριφορά του: «Βρεθήκαμε, με υποδέχτηκε στον χώρο του και αυτό που κέρδισε από την πρώτη στιγμή, ήταν που άνοιξε την πόρτα και έκανε υπόκλιση».

«Την είχα ‘μελετήσει’ και είπα πως αποκλείεται να βγω λάθος. Ήμουν πάντα εργένης, τα κλειδιά του σπιτιού μου δεν τα είχα δώσει ποτέ και ξαφνικά βρέθηκα να ζω σε ένα σπίτι με ένα παιδί μέσα», ανέφερε από την πλευρά του ο Μπομπ Κατσιώνης, ανατρέχοντας στην περίοδο που αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

