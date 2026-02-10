Γρηγόρης Βαλτινός: «Κανένας δεν γίνεται τυχαία – Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή, είχαν μία αξία και ένα ταλέντο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Βαλτινός

Συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», παραχώρησε ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο καταξιωμένος ηθοποιός αναφέρθηκε σε αυτά που «πήρε» από τις σπουδαίες προσωπικότητες με τις οποίες συνεργάστηκε στην πορεία του στην υποκριτική. «”Κολλάς” νοοτροπία, “κολλάς” ηθική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γρηγόρης Βαλτινός «υπηρετεί» το επάγγελμα του ηθοποιού πάνω από σαράντα χρόνια. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα στον κόσμο της τέχνης, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, η Μελίνα Μερκούρη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

«Ο καθένας είχε μία αξία και ένα ταλέντο»

Σε ερώτηση για το τι «πήρε» από την επαφή που είχε με φτασμένους καλλιτέχνες, ο Γρηγόρης Βαλτινός απάντησε: «Κανένας δεν γίνεται τυχαία, όποιο πόστο και αν κατέχει, όποιο κοινό και αν έχει, όπου αποφασίσει να ταχθεί. Δεν γίνεται τυχαία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με τους οποίους ήρθα σε επαφή, δεν έγιναν τυχαία».

«Ο καθένας είχε μία αξία και ένα ταλέντο. Νομίζω ότι το “κολλάς”. Και δεν “κολλάς” τσαλίμια και τερτίπια, “να μιμηθώ αυτόν ή εκείνον”, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο ατυχές και ανόητο. Ο καθένας έχει την μοναδικότητά του», συνέχισε.

«“Κολλάς” όμως νοοτροπία, “κολλάς” ηθική. Συνεχίζει αυτό το πράγμα και σε υποχρεώνει να είσαι συνεπής. Γιατί αν έχεις και ένα αίσθημα ηθικής, δεν θέλεις και να τους προδώσεις!», κατέληξε ο ηθοποιός.

