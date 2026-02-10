Γιώργος Βρασιβανόπουλος: Το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film για τα 28 χρόνια από τον θάνατό του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Βρασιβανόπουλος
Φωτογραφία: Finos Film

Είκοσι οχτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (10/2), από την ημέρα που ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος έφυγε από τη ζωή. Η Finos Film, η οποία είχε συνεργαστεί σε συνολικά 8 ταινίες με τον αείμνηστο ηθοποιό, δημιούργησε ένα αφιερωματικό βίντεο και το δημοσίευσε στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος είχε γεννηθεί το 1924. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο την σεζόν 1950-1951, ενώ στην μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1957, στην ταινία «Ξαναγύρισε, αγάπη μου». Αξίζει να σημειωθεί πως το κοινό τον είχε παρακολουθήσει και σε τηλεοπτικές σειρές.

Ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Φεβρουαρίου του 1998, σε ηλικία 74 ετών.

Η ανάρτηση της Finos Film

Η Finos Film, με αφορμή την συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Γιώργου Βρασιβανόπουλου, έφτιαξε ένα αφιερωματικό βίντεο για τον ηθοποιό, το οποίο κοινοποίησε στους λογαριασμούς της στα social media.

Στο βίντεο, βλέπουμε διάφορες σκηνές του καλλιτέχνη, από ταινίες στις οποίες είχε παίξει.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Με ευφράδεια λόγου και ένα πολυεπίπεδο, διακριτικό χιούμορ, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος κατάφερε να ξεχωρίσει σε δεύτερους ρόλους και να μας χαρίσει ερμηνείες που έχουν μείνει αξέχαστες.

Η σχέση του με τη Φίνος Φιλμ ξεκίνησε το 1964, όταν ο Γιάννης Δαλιανίδης τον επέλεξε για τον ρόλο του Κώστα Χατζηπατέρα στη μουσική κωμωδία “Κάτι να Καίει”.

Ακολούθησαν άλλες επτά ταινίες με την FF, με πιο χαρακτηριστικό – και δικό μας αγαπημένο – ο ρόλος του Γιαννάκη ή αλλιώς “Μπάμια”, στη θρυλική “Χαρτοπαίχτρα” του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ερμηνεία του στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου παραμένει από τις πιο απολαυστικές στιγμές της ελληνικής κωμωδίας».

01:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

