Ευγενία Ξυγκόρου για τη Μαρία Τζομπανάκη: «Είναι πάρα πολύ γλυκός και ζεστός άνθρωπος, δεν το περίμενα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευγενία Ξυγκόρου

Στην Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε η Ευγενία Ξυγκόρου, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «πάρα πολύ γλυκό και ζεστό άνθρωπο», στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ», στην οποία το κοινό μπορεί να απολαύσει τις δύο κυρίες.

Μάλιστα, η Ευγενία Ξυγκόρου στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε η Μαρία Τζομπανάκη να είναι έτσι, εξηγώντας τον λόγο, και τονίζοντας ότι αυτό ήταν «μία πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη».

«Νόμιζα ότι θα ήταν κάπως αλλιώς από κοντά»

Όταν η δημοσιογράφος την ρώτησε πώς είναι να συνεργάζεται με την συνάδελφό της, η ηθοποιός απάντησε: «Είναι πάρα πολύ γλυκός και ζεστός άνθρωπος».

Ακόμη, η Ευγενία Ξυγκόρου παραδέχτηκε ότι: «Που, να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι μία τόσο όμορφη γυναίκα, που έχει καταφέρει τόσα πολλά στη ζωή της, θα ήταν κάπως αλλιώς από κοντά.

Αλλά δεν είναι έτσι και αυτό είναι μία πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:35 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαμπρίνα: «Μου είχαν σπάσει τα νεύρα οι δημοσιογράφοι» – Τι είπε για την περίοδο του διαζυγίου, τον γιό της και τα… τατουάζ

Για την περίοδο του χωρισμού της και την πίεση που δεχόταν από τα ΜΜΕ της εποχής, που της «είχ...
23:27 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: «Ονειρευόμουν τον πρίγκιπα πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας

Τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα προβληθεί η πρώτη κοινή τηλεοπτική συνέντευξη που δίνουν η Ευρ...
22:56 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Γρηγόρης Βαλτινός: «Κανένας δεν γίνεται τυχαία – Οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθα σε επαφή, είχαν μία αξία και ένα ταλέντο»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», π...
22:29 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μου έχουν ζητήσει να μου φιλήσουν το χέρι, γιατί πιστεύουν ότι έχω την ευλογία από τον Άγιο Παΐσιο»

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους έδωσε συνέντευξη στον Φώτη Σεργουλόπουλο, το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα