Ευγενία Ξυγκόρου για τη Μαρία Τζομπανάκη: «Είναι πάρα πολύ γλυκός και ζεστός άνθρωπος, δεν το περίμενα»

Στην Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε η Ευγενία Ξυγκόρου, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «πάρα πολύ γλυκό και ζεστό άνθρωπο», στη διάρκεια των δηλώσεων που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Φλαντρώ», στην οποία το κοινό μπορεί να απολαύσει τις δύο κυρίες.

Μάλιστα, η Ευγενία Ξυγκόρου στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε η Μαρία Τζομπανάκη να είναι έτσι, εξηγώντας τον λόγο, και τονίζοντας ότι αυτό ήταν «μία πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη».

«Νόμιζα ότι θα ήταν κάπως αλλιώς από κοντά»

Όταν η δημοσιογράφος την ρώτησε πώς είναι να συνεργάζεται με την συνάδελφό της, η ηθοποιός απάντησε: «Είναι πάρα πολύ γλυκός και ζεστός άνθρωπος».

Ακόμη, η Ευγενία Ξυγκόρου παραδέχτηκε ότι: «Που, να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι μία τόσο όμορφη γυναίκα, που έχει καταφέρει τόσα πολλά στη ζωή της, θα ήταν κάπως αλλιώς από κοντά.

Αλλά δεν είναι έτσι και αυτό είναι μία πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη!».