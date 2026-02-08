Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι μόνο για το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά και για τον χαρακτήρα της. Η έμπειρη ηθοποιός έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις περιέγραψε τον αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο κινείται όταν παίρνει μία απόφαση. Ακόμα, αναφέρθηκε στο θέμα του έρωτα, σημειώνοντας πως «ό,τι μας κλωτσάει στην αρχή, θα μας κλωτσήσει πολύ περισσότερο, σαν γάιδαρος θα μας κλωτσήσει, αργότερα».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην παράσταση «Φλαντρώ», η Μαρία Τζομπανάκη απάντησε: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου.

Λέω: “Εντάξει, το έσπασα, δική μου η ευθύνη. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω για εμένα, για τη ζωή μου”. Το έχω κάνει άλλωστε!».

«Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, βλέπεις την πραγματικότητα»

Σε άλλο σημείο, η επιτυχημένη ηθοποιός εξήγησε ότι: «Όταν είσαι πολύ νέος ερωτεύσου με την λίμπιντο όσο θες. Αλλά να έχεις πάντα στο νου σου, ότι όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, η οποία μπορεί να κρατήσει δύο-τρία-τέσσερα χρόνια, βλέπεις την πραγματικότητα.

Δεν βλέπεις πια μόνο την λάμψη της θέλξης, της ελκυστικότητας, που σε κρατάει δίπλα σε αυτόν που έχεις διαλέξει. Προτείνω αυτά να τα βλέπουμε από την αρχή. Ό,τι μας κλωτσάει στην αρχή, θα μας κλωτσήσει πολύ περισσότερο, σαν γάιδαρος θα μας κλωτσήσει, αργότερα».