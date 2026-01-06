Μαρία Τζομπανάκη: «Πιστεύω ότι τον πλήγωσε τον Ορφέα πολύ ο χωρισμός μας με τον μπαμπά του»

Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Ντίνος Αυγουστίδης παντρεύτηκαν το 1985 και χώρισαν το 1998. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν ένα γιο, τον Ορφέα, ο οποίος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχτηκαν την Μαρία Τζομπανάκη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου στην εκπομπή τους, «Στούντιο 4». Η επιτυχημένη ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή της για τον γιο της, αλλά και την περίοδο του χωρισμού της από τον Ντίνο Αυγουστίδη.

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαρία Τζομπανάκη είπε ότι: «Θα ήθελα να μην τον έχω στεναχωρήσει καθόλου τον Ορφέα. Τα παιδιά καταρχήν μεγεθύνουν πάρα πολύ αυτά που συμβαίνουν και τα βλέπουν και διαφορετικά απ’ ότι εμείς που είμαστε συναισθηματικά ώριμοι. Όταν είναι 15 ετών ένα παιδί, εισπράττει κάτι το οποίο μπορεί να το πληγώσει.

Πιστεύω ότι τον πλήγωσε τον Ορφέα πολύ ο χωρισμός μας με τον μπαμπά του, τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ, τον Ντίνο, και με αγαπάει. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, είναι φίλος μου, είναι ο τέταρτος αδελφός μου. Όλοι οι χωρισμοί είναι επώδυνοι όσο πολιτισμένοι και αξιοπρεπείς και να είναι. Ήταν σε δύσκολη ηλικία. Γιατί εκεί που πάει να σηκώσει το δικό του “εγώ”, πώς θα το διαμορφώσει…».

«Την ίδια περίοδο πέθανε και η μαμά μου»

Ακόμα, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Την ίδια περίοδο πέθανε και η μαμά μου, και ήταν κεραμίδα. Την εποχή του διαζυγίου. Ήταν δηλαδή διπλό το πένθος.

Το διαζύγιο το θέλαμε να συμβεί, δεν ήταν ότι ο ένας καπέλωσε τον άλλον. Το θέλαμε, χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί διαφωνούσαμε πια ως προς το στυλ της ζωής που θέλαμε να ακολουθήσουμε. Εγώ καταλάβαινα απόλυτα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς από αυτό που μεγάλωσα, την παράδοση και όλα αυτά.

Αλλά ήταν σκληρό να χάνεις τη μάνα σου ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ και να έχεις και την ευθύνη της καθημερινότητας ενός εφήβου. Δύσκολα, αλλά αυτό με έμαθε πάρα πολλά».

«Όμως το Ορφεάκι μου το στεναχώρησα τότε. Κρυβόμουν για να μην δει πόσο πολύ τραυματικό ήταν για μένα αυτό το διπλό. Έχουμε μιλήσει για αυτό, αλλά κατάλαβα ότι αυτός το είδε αλλιώς. Αυτό το αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσω να του αλλάξω», σημείωσε.