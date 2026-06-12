Αποστολία Ζώη για το φλερτ από νεότερους άντρες και το «fast food» των σύγχρονων σχέσεων – Δείτε το βίντεο

Για τις προκλήσεις των σύγχρονων σχέσεων αλλά και το φλερτ που δέχεται από αισθητά νεότερους άντρες μίλησε ανοιχτά η Αποστολία Ζώη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star». Η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε τους προβληματισμούς της για τον τρόπο που προσεγγίζουν πλέον οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της όταν η ηλικιακή απόσταση με έναν υποψήφιο σύντροφο είναι μεγάλη.

Αναλύοντας την προσωπική της φιλοσοφία, η δημοφιλής ερμηνεύτρια εξήγησε τη στάση που κρατά πλέον στην καθημερινότητά της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με επιφανειακές καταστάσεις. Όπως επεσήμανε, αν και παραμένει ρομαντική, οι απαιτήσεις της έχουν αυξηθεί, καθώς αναζητά την αυθεντικότητα και τη σταθερότητα που λείπουν από το σύγχρονο status qvo των ανθρώπινων επαφών.

«Οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες»

Ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως δεν έχει βάλει ποτέ έναν σύντροφο πάνω από την πορεία και την καθημερινότητά της, καθώς δεν κρίνει μια τέτοια επιλογή ως ορθή, η Αποστολία Ζώη υπογράμμισε:

«Δεν θέλω να χάνω την πίστη μου η αλήθεια είναι, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν γίνει πολύ δύσκολες και εγώ ίσως έχω γίνει πιο απαιτητική, και καλά έκανα. Πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια και δοτικότητα, πράγμα που λείπει πάρα πολύ το 2026, και εύχομαι και ελπίζω να αλλάξει. Έχω βαρεθεί αυτό το “fast food”. Όχι ρε παιδιά, πάμε στις ρίζες μας, γιατί όχι;».

Τα «σαράντα κύματα» που πρέπει να περάσουν οι νεότεροι που κυρίως την φλερτάρουν

Όσον αφορά στο κατά πόσο δέχεται φλερτ από άτομα μικρότερης ηλικίας, η ερμηνεύτρια απάντησε καταφατικά, αναλύοντας παράλληλα τα εμπόδια που βάζει η ίδια αλλά και τις επιφυλάξεις της.

«Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες, ούτως ή άλλως. Απλά γενικότερα, για να φτάσει το φλερτ σε μένα, περνάει ο άλλος από σαράντα κύματα. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη η διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου γιατί κάθε φορά που έχω πει ‘ποτέ’, το έχω λουστεί. Έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο: