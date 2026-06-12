Η Άννα Βίσση στη Νέα Υόρκη, είδε αγώνα NBA με τον εγγονό της – Δείτε φωτογραφίες

Η Άννα Βίσση, έκανε ένα μικρό διάλειμμα από το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα και πέταξε για τις ΗΠΑ με στόχο να βρεθεί στο πλευρό της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, και των δύο λατρεμένων εγγονών της, με τον μεγαλύτερο από τους οποίους είδε κι έναν αγώνα NBA, μοιραζόμενη το οικογενειακό στιγμιότυπο με τους ακολούθους της στα social media.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια απολαμβάνει αυτές τις μέρες τη μαγεία της «πόλης που δεν κοιμάται ποτέ», γεμίζοντας τις μπαταρίες της με οικογενειακή θαλπωρή, μακριά από τα φώτα της σκηνής. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως με το που θα βρει λίγο ελεύθερο χρόνο, η Αμερική γίνεται ο σταθερός της προορισμός για να αγκαλιάσει την οικογένειά της, καθώς δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγάλη αδυναμία που έχει στα εγγόνια της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον μεγαλύτερο εγγονό της να ποζάρουν χαμογελαστοί στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν αγώνα του NBA.

Δείτε τα στιγμιότυπα: