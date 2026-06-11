Τζένιφερ Λόπεζ: Θα έκανα σεξ με όλους τους ηθοποιούς του True Romance

Η Τζένιφερ Λόπεζ εξέφρασε την έντονη γοητεία της για τους σκοτεινούς χαρακτήρες και τις ερμηνείες των ηθοποιών της ταινίας «True Romance» κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο podcast «Films To Be Buried With». Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα έκανε σεξ με όλους τους ηθοποιούς του φιλμ, τονίζοντας την υψηλή ποιότητα και τη δυναμική των ερμηνειών τους που της προκάλεσαν ερωτική έλξη.

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Τζένιφερ Λόπεζ:
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε με αποκαλυπτική διάθεση για την ταινία «True Romance», δηλώνοντας ότι «θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς».
  • Η 56χρονη εξήγησε ότι οι ηθοποιοί της ταινίας της άσκησαν πολύ έντονη ερωτική έλξη, κυρίως λόγω της δύναμης των ερμηνειών τους.
  • Η τραγουδίστρια και ηθοποιός στάθηκε στους σκοτεινούς χαρακτήρες και τις ερμηνείες των Κρίστιαν Σλέιτερ, Πατρίτσια Αρκέτ, Μπραντ Πιτ και Τζέιμς Γκαντολφίνι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε με αποκαλυπτική διάθεση για την ταινία «True Romance» και εξήγησε ότι οι σκοτεινοί χαρακτήρες του φιλμ την είχαν γοητεύσει ιδιαίτερα. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι οι ερμηνείες των ηθοποιών της προκάλεσαν έντονη έλξη, καθώς, όπως είπε, όλοι οι συντελεστές ήταν εξαιρετικοί στους ρόλους τους.

Η 56χρονη έκανε την αναφορά αυτή κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκολντστάιν, στο podcast του «Films To Be Buried With». Η ίδια μίλησε για την αγάπη της προς την ταινία του 1993 και στάθηκε στους χαρακτήρες, στις σκηνές και στις ερμηνείες που, όπως σημείωσε, την είχαν επηρεάσει.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον μαστροπό της νέας του συζύγου και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ. Στη συνέχεια, μαφιόζοι στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά αρχίζουν να καταδιώκουν το ζευγάρι.

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκοτεινοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία. Ο Κρίστιαν Σλέιτερ, που δουλεύει σε αυτό το δισκοπωλείο και έχει παραισθήσεις με τον Έλβις, τον οποίο υποδύεται ο Βαλ Κίλμερ. Η Πατρίσια Αρκέτ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ως πόρνη με χρυσή καρδιά, η πιο γλυκιά», είπε αρχικά η Λόπεζ.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο φιλμ και στάθηκε σε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. «Και μετά να έχεις τον Ντένις Χόπερ και τον πατέρα του, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς, μετά τον Μπραντ Πιτ ως μαστουρωμένο και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τον Γκάρι Όλντμαν», ανέφερε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε στη συνέχεια ότι οι ηθοποιοί της ταινίας της άσκησαν πολύ έντονη ερωτική έλξη, κυρίως λόγω της δύναμης των ερμηνειών τους. «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο γαμ… καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές», είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά της στο «True Romance», η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε και για τη σκηνή με την Πατρίσια Αρκέτ και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τονίζοντας ξανά την ένταση που είχαν οι ερμηνείες τους. «Η Πατρίσια και ο Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Κρίστιαν Σλέιτερ μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα. Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει», συμπλήρωσε.

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