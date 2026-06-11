Τζένιφερ Λόπεζ: Θα έκανα σεξ με όλους τους ηθοποιούς του True Romance

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε με αποκαλυπτική διάθεση για την ταινία «True Romance» και εξήγησε ότι οι σκοτεινοί χαρακτήρες του φιλμ την είχαν γοητεύσει ιδιαίτερα. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι οι ερμηνείες των ηθοποιών της προκάλεσαν έντονη έλξη, καθώς, όπως είπε, όλοι οι συντελεστές ήταν εξαιρετικοί στους ρόλους τους.

Η 56χρονη έκανε την αναφορά αυτή κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Office Romance», Μπρετ Γκολντστάιν, στο podcast του «Films To Be Buried With». Η ίδια μίλησε για την αγάπη της προς την ταινία του 1993 και στάθηκε στους χαρακτήρες, στις σκηνές και στις ερμηνείες που, όπως σημείωσε, την είχαν επηρεάσει.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός λάτρη της ποπ κουλτούρας, ο οποίος κλέβει κοκαΐνη από τον μαστροπό της νέας του συζύγου και προσπαθεί να την πουλήσει στο Χόλιγουντ. Στη συνέχεια, μαφιόζοι στους οποίους ανήκουν τα ναρκωτικά αρχίζουν να καταδιώκουν το ζευγάρι.

Jennifer Lopez discusses which Hollywood stars she wants to have sex with in steamy interview, her desire for ‘toxic obsessive love’ and how her dad ‘healed her’ from Ben Affleck split https://t.co/irBk3SuWqN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 11, 2026

«Υπάρχουν όλοι αυτοί οι σκοτεινοί χαρακτήρες σε αυτή την ταινία. Ο Κρίστιαν Σλέιτερ, που δουλεύει σε αυτό το δισκοπωλείο και έχει παραισθήσεις με τον Έλβις, τον οποίο υποδύεται ο Βαλ Κίλμερ. Η Πατρίσια Αρκέτ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ως πόρνη με χρυσή καρδιά, η πιο γλυκιά», είπε αρχικά η Λόπεζ.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε στους υπόλοιπους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο φιλμ και στάθηκε σε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. «Και μετά να έχεις τον Ντένις Χόπερ και τον πατέρα του, τον Κρίστοφερ Γουόκεν, σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές όλων των εποχών ανάμεσα σε δύο ηθοποιούς, μετά τον Μπραντ Πιτ ως μαστουρωμένο και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τον Γκάρι Όλντμαν», ανέφερε.

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Η Τζένιφερ Λόπεζ εξήγησε στη συνέχεια ότι οι ηθοποιοί της ταινίας της άσκησαν πολύ έντονη ερωτική έλξη, κυρίως λόγω της δύναμης των ερμηνειών τους. «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από αυτούς, κάτι που λέει πολλά για τη σκοτεινή πλευρά μου. Ήταν όλοι τους τόσο γαμ… καλοί σε αυτή την ταινία. Οι ερμηνείες τους ήταν τόσο υψηλού επιπέδου και τόσο δυναμικές σε αυτές τις σκηνές», είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά της στο «True Romance», η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε και για τη σκηνή με την Πατρίσια Αρκέτ και τον Τζέιμς Γκαντολφίνι, τονίζοντας ξανά την ένταση που είχαν οι ερμηνείες τους. «Η Πατρίσια και ο Τζέιμς Γκαντολφίνι, ο τρόπος που μπαίνει εκείνος, χτυπιούνται άγρια μεταξύ τους, ο Κρίστιαν Σλέιτερ μπαίνει και τη σώζει και εκείνη έχει αυτό το πρόσωπο για το υπόλοιπο της ταινίας, αλλά εξακολουθεί να είναι τόσο σέξι. Τέλος πάντων, είμαι μέσα. Τα χρυσά δόντια, όλο αυτό, τα ράστα, μου αρέσει», συμπλήρωσε.