Άγιος έρωτας: Η Σοφία “βλέπει” την αλήθεια και καταρρέει

Ο Δημάτος υποβάλλει σε νέα ύπνωση τη Σοφία και εκείνη βλέποντας το πρόσωπο του πατέρα της, καταρρέει, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν.

Την ίδια στιγμή, ο Περικλής πανικοβάλλεται όταν ο Πέτρος τον ακούει να μιλά τρυφερά σε κάποιον «Ζακ» και σπεύδει να καλύψει την αλήθεια με τη βοήθεια της Ελένης και της Άννας.

Ο Βεργάδης ζητά από τον Αντρέα να αποσυρθεί από την υπόθεση του Μαρκόπουλου, απειλώντας τον ότι αλλιώς θα καταλήξει κι ο ίδιος στη φυλακή.

Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά.

«Διψάω για εκδίκηση»

Συναντήσεις… στη φυλακή

Η Σοφία είδε επιτέλους την αλήθεια

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