Νένα Χρονοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο της – «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου»

Σύνοψη από το

  • Η Νένα Χρονοπούλου μίλησε στη σημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για τον γιο της και την πρόωρη γέννησή του, τονίζοντας πως «είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος».
  • Ο γιος της γεννήθηκε πρόωρα, πεντέμισι μηνών, και έμεινε πέντε μήνες στην θερμοκοιτίδα, με την ηθοποιό να εξομολογείται: «Δεν πίστευα ότι έχει ζήσει».
  • Η αγαπημένη ηθοποιός τόνισε με συγκίνηση: «Αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νένα Χρονοπούλου

Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη στη σημερινή (6/1) εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για τον γιο της και την πρόωρη γέννησή του. Μάλιστα, τόνισε πως το παιδί της «είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος».

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος της Νένας Χρονοπούλου γεννήθηκε πρόωρα τον Δεκέμβριο του 2004, και είναι καρπός του έρωτά της με τον επιχειρηματία Γεράσιμο Μαυράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Γέννησα τον Χρήστο πεντέμισι μηνών, 25 εβδομάδων και τεσσάρων ημερών, και έμεινε πέντε μήνες στην θερμοκοιτίδα. Είναι θαύμα! Δεν πίστευα ότι έχει ζήσει.

Δηλαδή εγώ όταν άνοιξα τα μάτια μου μετά τον τοκετό, το πρώτο πράγμα που ρώτησα την διευθύνουσα του μαιευτηρίου που γέννησα, ήταν αν ζει. Και μου λέει “ζει και είναι καλό” και απάντησα “μου λέτε ψέματα, δεν ζει. Απλά επειδή δεν θα μπορούσα να το αντέξω, δεν μου λέτε αλήθεια”. Αλλά έζησε αυτό το θηρίο και ήταν καλό. Όταν έλεγαν “ζει και είναι καλό”, εννοούσαν ότι δεν έχει πάρει λοίμωξη».

«Ο Χρήστος δεν έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, είχε κάτι μικρές συμφύσεις στον εγκέφαλο. Δεν μου είπαν καν ότι ο Χρηστάκος δεν κατάφερε να διασωληνωθεί αμέσως. Γιατί ο Χρήστος όταν γέννησα, πήρε ανάσα και έκλαψε. Ήταν τόσο μικρούλης, ήταν πολύ δυνατός», εξήγησε στη συνέχεια η Νένα Χρονοπούλου.

«Ίσως τελικά ο Θεός ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς»

Ακόμα, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Ο πρώτος γιατρός, αν και ήταν πολύ έμπειρος, δεν κατάφερε να τον διασωληνώσει. Και μέχρι να κατέβει η επόμενη νεογνολόγος, να πλυθεί, να ετοιμαστεί… Όσες προσπάθειες είχαν κάνει να διασωληνωθεί το μωρό δεν πήγανε καλά και μας άφησε, ό,τι μας άφησε.

Θέλω να πω ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου! Θα πω ότι είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος. Θα πω ότι είναι ένα πλάσμα που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να αγκαλιάσουμε με τέτοιο όραμα όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς τους γονείς που μας έχουν εμπιστευτεί και έχουμε γίνει μια τεράστια αγκαλιά. Ίσως τελικά ο Θεός ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Nestle: Ανακαλεί προληπτικά προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης – Αναλυτική λίστα

Γερμανία: Η προειδοποιητική επιστολή Μερτς στους βουλευτές – Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» τομείς της οικονομίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:44 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Χατζίδου: «Όλο αυτό σε συνδυασμό με το ότι τρώω τα πάντα, με έχουν ρίξει αρκετά…»

Η Ελένη Χατζίδου διατηρεί ένα ιδιαίτερα ενεργό προφίλ στο Instagram, μέσα από το οποίο επικοιν...
18:18 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κωνσταντίνου για τον πατέρα του: «Ήταν πολύ αδιάφορος άνθρωπος – Ερχόταν μία φορά τον μήνα και του έδινα ένα ποσό»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο σπουδαίος ηθ...
17:40 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Φιλιππίδης – Το αφιερωματικό βίντεο της Finos Film

Ο Ανδρέας Φιλιππίδης γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 6 Ιανουαρίου του 1919, ενώ έφυγε από τη ζωή στ...
16:19 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια της υγείας του: «Είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε»

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει γνωστό με αναρτήσεις του στο Facebook, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι