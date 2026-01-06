Νένα Χρονοπούλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο της – «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου»

Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη στη σημερινή (6/1) εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Η αγαπημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για τον γιο της και την πρόωρη γέννησή του. Μάλιστα, τόνισε πως το παιδί της «είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος».

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος της Νένας Χρονοπούλου γεννήθηκε πρόωρα τον Δεκέμβριο του 2004, και είναι καρπός του έρωτά της με τον επιχειρηματία Γεράσιμο Μαυράκη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Γέννησα τον Χρήστο πεντέμισι μηνών, 25 εβδομάδων και τεσσάρων ημερών, και έμεινε πέντε μήνες στην θερμοκοιτίδα. Είναι θαύμα! Δεν πίστευα ότι έχει ζήσει.

Δηλαδή εγώ όταν άνοιξα τα μάτια μου μετά τον τοκετό, το πρώτο πράγμα που ρώτησα την διευθύνουσα του μαιευτηρίου που γέννησα, ήταν αν ζει. Και μου λέει “ζει και είναι καλό” και απάντησα “μου λέτε ψέματα, δεν ζει. Απλά επειδή δεν θα μπορούσα να το αντέξω, δεν μου λέτε αλήθεια”. Αλλά έζησε αυτό το θηρίο και ήταν καλό. Όταν έλεγαν “ζει και είναι καλό”, εννοούσαν ότι δεν έχει πάρει λοίμωξη».

«Ο Χρήστος δεν έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία, είχε κάτι μικρές συμφύσεις στον εγκέφαλο. Δεν μου είπαν καν ότι ο Χρηστάκος δεν κατάφερε να διασωληνωθεί αμέσως. Γιατί ο Χρήστος όταν γέννησα, πήρε ανάσα και έκλαψε. Ήταν τόσο μικρούλης, ήταν πολύ δυνατός», εξήγησε στη συνέχεια η Νένα Χρονοπούλου.

«Ίσως τελικά ο Θεός ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς»

Ακόμα, η καλλιτέχνις ανέφερε ότι: «Ο πρώτος γιατρός, αν και ήταν πολύ έμπειρος, δεν κατάφερε να τον διασωληνώσει. Και μέχρι να κατέβει η επόμενη νεογνολόγος, να πλυθεί, να ετοιμαστεί… Όσες προσπάθειες είχαν κάνει να διασωληνωθεί το μωρό δεν πήγανε καλά και μας άφησε, ό,τι μας άφησε.

Θέλω να πω ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι αυτό το πλάσμα θα διάλεγα για παιδί μου! Θα πω ότι είναι ο μεγάλος μου δάσκαλος. Θα πω ότι είναι ένα πλάσμα που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να αγκαλιάσουμε με τέτοιο όραμα όλα αυτά τα παιδιά και όλους αυτούς τους γονείς που μας έχουν εμπιστευτεί και έχουμε γίνει μια τεράστια αγκαλιά. Ίσως τελικά ο Θεός ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς!».