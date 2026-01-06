Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια της υγείας του: «Είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε»

  • Ο Χρήστος Βαλαβανίδης, μετά τη νοσηλεία του στο «Λαϊκό», δήλωσε πως αυτό που έχει «είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο», τονίζοντας ότι «είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε».
  • Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για το «άπταιστα» νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό του «Λαϊκού», ωστόσο χαρακτήρισε το περιβάλλον «άθλιο».
  • Ο Χρήστος Βαλαβανίδης επισήμανε ότι η στήριξη της συζύγου του και «η αγάπη του κόσμου» τον κράτησαν όρθιο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει γνωστό με αναρτήσεις του στο Facebook, πως χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο «Λαϊκό». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μετά το εξιτήριο που πήρε, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, σημειώνοντας ότι αυτό που έχει «είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο».

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις του, ο Χρήστος Βαλαβανίδης ανέφερε: «Σε λίγο θα ανοίξω σιδηρουργείο, με τόσα “σιδερένιος” που έχω ακούσει. Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε.

Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο. Ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε. Κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό. Έχω μία αδυναμία βέβαια, λόγω του ότι είμαι δύο εβδομάδες στο κρεβάτι. Δεν είναι και λίγο ξέρεις».

«Είναι βαρύ, είναι μία περιπέτεια»

«Είναι βαρύ, είναι μία περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά! Μα για να πάρω το εξιτήριο από το “Λαϊκό”, με έκαναν καλά. Δεν με άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες, τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά. Απίστευτα απίστευτα.

Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο “Λαϊκό”», συνέχισε.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο σκληρός μου δίσκος είναι τίγκα με πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Να δεις πλάκα που τους έκανα μέσα στο “Λαϊκό”. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα.

Το περιβάλλον άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουν σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου.

Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ να με περιποιείται. Γιατί φοβόταν και για μένα και για αυτήν. Πέρα από τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός της Αχαΐας, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο, η οποία είναι πάρα πολλή».

