Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Facebook

  • Ο Χρήστος Βαλαβανίδης νοσηλεύεται στο «Λαϊκό» για 12η ημέρα, όπως έγινε γνωστό από ανάρτησή του στο Facebook.
  • Μέσα από το νοσοκομείο, ο επιτυχημένος ηθοποιός έκανε ανάρτηση γράφοντας: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!».
  • Στα σχόλια του post του, ο Χρήστος Βαλαβανίδης πρόσθεσε: «Άλλη μια ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο…».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρήστος Βαλαβανίδης

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός βρίσκεται για 12η ημέρα στο «Λαϊκό», μέσα από το οποίο έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης στην ανάρτησή του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!».

 

Στα σχόλια του post του, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Άλλη μια ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

Χρήστος Βαλαβανίδης

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο ημέρες ο καλλιτέχνης είχε κάνει ακόμα μία δημοσίευση, στην οποία είχε αναφέρει: «10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι. – Πες μου, τι θα την κάνεις όλη αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; – Θα τήνε κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».

14:31 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

