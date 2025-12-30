Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Facebook

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός βρίσκεται για 12η ημέρα στο «Λαϊκό», μέσα από το οποίο έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Facebook, το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης στην ανάρτησή του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!».

Στα σχόλια του post του, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Άλλη μια ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο ημέρες ο καλλιτέχνης είχε κάνει ακόμα μία δημοσίευση, στην οποία είχε αναφέρει: «10η μέρα στο Λαϊκό και… δουλεύει ακόμα το ρημάδι. – Πες μου, τι θα την κάνεις όλη αυτή τη σοφία που την μαζεύεις τόσα χρόνια; – Θα τήνε κάνω δάκρυα στον κήπο. Σε περιόδους αναβροχιάς και ξηρασίας».