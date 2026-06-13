Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα – Τρεις τραυματίες

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ προσέκρουσε σε κολώνα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12 Ιουνίου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβατών. Το περιστατικό αυτό αποτελεί επανάληψη παρόμοιου συμβάντος που είχε λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2024 στην ίδια οδό, τότε με έξι τραυματίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12/06, λεωφορείο του ΟΑΣΑ έπεσε πάνω σε κολώνα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια.
  • Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά τρεις επιβάτες οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και πλέον είναι καλά στην υγεία τους.
  • Το περιστατικό φαίνεται πως έχει επαναληφθεί, καθώς τον Απρίλιο του 2024 αστικό λεωφορείο είχε πέσει σε κολώνα, πάλι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλώντας τότε τον τραυματισμό έξι επιβατών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους,  λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6), λεωφορείο του ΟΑΣΑ το οποίο κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια, έπεσε πάνω σε κολώνα.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά τρεις επιβάτες οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και πλέον είναι καλά στην υγεία τους.

Πριν από δύο χρόνια… είχε συμβεί το ίδιο

Το περιστατικό το οποίο διερευνάται φαίνεται πως έχει… επαναληφθεί τον Απρίλιο του 2024 όταν αστικό λεωφορείο είχε πέσει σε κολώνα, πάλι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλώντας τότε, τον τραυματισμό πέντε επιβατών.

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