Άνω Λιόσια: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κολώνα – Τρεις τραυματίες

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (12/6), λεωφορείο του ΟΑΣΑ το οποίο κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιόσια, έπεσε πάνω σε κολώνα.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά τρεις επιβάτες οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και πλέον είναι καλά στην υγεία τους.

Πριν από δύο χρόνια… είχε συμβεί το ίδιο

Το περιστατικό το οποίο διερευνάται φαίνεται πως έχει… επαναληφθεί τον Απρίλιο του 2024 όταν αστικό λεωφορείο είχε πέσει σε κολώνα, πάλι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλώντας τότε, τον τραυματισμό πέντε επιβατών.