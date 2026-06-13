Αυστραλία: Επίθεση καρχαρία σε πολύχναστη παραλία – Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά

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Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην παραλία Coogee στο Σίδνεϊ μετά από μια φρικτή επίθεση καρχαρία σε μια γυναίκα που κολυμπούσε κοντά στην ακτή το Σάββατο το πρωί.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο news.com.au ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:10 π.μ. «Ένας ναυαγοσώστης σε μια σανίδα του σερφ έσπευσε όταν ακούστηκαν κραυγές. Είδα τα πτερύγια του καρχαρία», είπε.

«Ένας κολυμβητής έκανε γύρους όχι μακριά από την ακτή. Ο ναυαγοσώστης έκανε ένα σύμβολο Χ με τα χέρια του και χτύπησε ο συναγερμός για καρχαρία» περιγράφει.

Υπήρχε αίμα στο νερό

Ο μάρτυρας είπε ότι υπήρχε «πολύ αίμα» στο νερό, ότι φαινόταν ότι η γυναίκα είχε δαγκωθεί στον κορμό και ότι οι ναυαγοσώστες ξεκινούσαν ΚΑΡΠΑ.

Ένα βίντεο που στάλθηκε στο news.com.au δείχνει μεγάλη ποσότητα αίματος στο νερό λίγα μέτρα από την πολυσύχναστη ακτογραμμή. Ένας αθλητής paddleboarding επιχειρεί να απομακρυνθεί από την περιοχή, .

«Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό από πολίτες που άρχισαν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Η αστυνομία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι είναι περίπου 30 ετών και έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και τα πόδια, προτού φτάσουν οι διασώστες» επισημάνθηκε.

Τα δίχτυα για καρχαρίες βγήκαν από την παραλία πριν από περίπου 1,5 μήνα

Τα δίχτυα για καρχαρίες βγήκαν από την παραλία πριν από περίπου ενάμιση μήνα, με την ιστοσελίδα του συμβουλίου του Ράντγουικ να αναφέρει ότι «τα δίχτυα έχουν εγκατασταθεί στις παραλίες Κούγκι και Μαρούμπρα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Απριλίου, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της άνοιξης, του καλοκαιριού και του φθινοπώρου».

Αυτά τα δίχτυα δεν αποτελούν πλήρες εμπόδιο για τους καρχαρίες, καθώς έχουν μήκος 150 μέτρα και βάθος 6 μέτρα. Βρίσκονται περίπου 4 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, σε απόσταση 500 μέτρων από την ακτή.