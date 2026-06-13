Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/6) – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Μουντιάλ, F1

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου περιλαμβάνει τον κρίσιμο 5ο τελικό της Greek Basketball League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αγώνες από το Μουντιάλ 2026, καθώς και τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Η ημέρα είναι γεμάτη με επιλογές από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, πόλο και μηχανοκίνητα αθλήματα, προσφέροντας ένα πλήρες αθλητικό θέαμα.