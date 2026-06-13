Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/6) – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, Μουντιάλ, F1

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου περιλαμβάνει τον κρίσιμο 5ο τελικό της Greek Basketball League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, αγώνες από το Μουντιάλ 2026, καθώς και τις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη Βαρκελώνη. Η ημέρα είναι γεμάτη με επιλογές από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, πόλο και μηχανοκίνητα αθλήματα, προσφέροντας ένα πλήρες αθλητικό θέαμα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο το κρίσιμο Game 5 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
  • Μην χάσετε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026, όπως τις αναμετρήσεις ΗΠΑ – Παραγουάη και Κατάρ – Ελβετία.
  • Δείτε τις κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελώνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το κρίσιμο Game 5 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 και οι κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελώνη ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

04:00 ΕΡΤ1 ΗΠΑ – Παραγουάη Παγκόσμιο Κύπελλο

12:00 Novasports Start WTA 250 2026 Χερτόγκενμπος

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:00 Novasports Start WTA 250 2026Χερτόγκενμπος

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 MSC CRUISES Grand Prix de Barcelona – Catalunya Qualifying Μηχανοκίνητα

17:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Λονδίνο

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan 5ος τελικός GBL

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

20:00 ΕΡΤ Sports 2 Ολυμπιακός – Φερεντσβάρος Μικρός τελικός Champions League πόλο ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κατάρ – Ελβετία Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Προ Ρέκο Tελικός Champions League πόλο ανδρών

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