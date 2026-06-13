Μουντιάλ 2026: Η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού» πανηγυρίζει με τα εσώρουχα τη νίκη του Μεξικού – Δείτε βίντεο

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Οι οπαδοί ποδοσφαίρου του Μεξικού εξακολουθούν να γιορτάζουν τη νίκη της ομάδας τους με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Και μια οπαδός συγκεκριμένα ενισχύει τον ενθουσιασμό του αντρικού πληθυσμού της χώρας με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Σε μια ανάρτηση που έγινε viral, η Γιανέτ Γκαρσία, η οποία έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως η «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο» έκανε μια ανάρτηση στο Instagram στις 11 Ιουνίου στην οποία χορεύει με κόκκινα εσώρουχα και μια μπάλα ποδοσφαίρου να αναπηδά από τα οπίσθιά της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το μήνυμα: «VAMOS MÉXICO!

Η 35χρονη Μεξικανή θέλησε έτσι να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, η οποία ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σέξι πρώην παρουσιάστρια έκανε την ανάρτηση πριν ξεκινήσει ο αγώνας του Μεξικού. Ίσως αυτό να εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι θα πρέπει να κάνει παρόμοιες αναρτήσεις ενόψει των επόμενων αγώνων της ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον επόμενο να έρχεται εναντίον της Νότιας Κορέας στις 18 Ιουνίου. Μετά από αυτό, το Μεξικό αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 24 Ιουνίου.

Από παρουσιάστρια influencer

Η Γκαρσία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη δουλειά της ως παρουσιάστρια καιρού στο τηλεοπτικό δίκτυο Televisa Monterrey, όπου εργάστηκε από το 2013 έως το 2019.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της πορείας απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα, με αρκετά διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν στο παρελθόν ως την «πιο σέξι παρουσιάστρια καιρού στον κόσμο».

Το 2019 αποχώρησε από την τηλεόραση προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δραστηριότητά της σε συνδρομητικές πλατφόρμες.

Δείτε την ανάρτηση: