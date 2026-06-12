Μεξικό – Νότια Αφρική: 2-0 άνετη νίκη για το φαβορί στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, σε ένα ματς με 3 κόκκινες – ΒΙΝΤΕΟ

Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, το Μεξικό επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που το θέλαν αδιαμφισβήτητο φαβορί, σημειώνοντας μια άνετη και καθαρή νίκη με 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική. Μπροστά σε περισσότερους από 80.000 φιλάθλους στο θρυλικό «Estadio Azteca», η ομάδα του Αγκίρε έκανε ιδανική εκκίνηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνει, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από 3 κόκκινες.

Το Μεξικό είχε από την αρχή του αγώνα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο και η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 5ο λεπτό. Ο Ρέγιες γέμισε από τα αριστερά, ο Χιμένες έπιασε ένα ωραίο σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της Νότιας Αφρικής παραχώρησε κόρνερ. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει για τους Μεξικανούς, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9′ και “ξεκλείδωσαν” ουσιαστικά το ματς από νωρίς, όταν ο Κινιόνες εκμεταλλεύτηκε το λάθος της αντίπαλης άμυνας κι έκανε το 1-0 με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Στο 20′ ο σκόρερ των Μεξικανών απείλησε και πάλι, όμως το μακρινό του σουτ πέρασε άουτ. Ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκουτιέρες δέκα λεπτά αργότερα. Στο 38′ ήρθε η πρώτη φάση για τη Νότια Αφρική. Ο Φόστερ έπιασε μια ωραία κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από γέμισμα από τα αριστερά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Λίγο έλειψε στο 42′ ο Κινιόνες να διπλασιάσει τόσο τα τέρματα της ομάδας του, όσο και τα προσωπικά του γκολ, όμως το σουτ του Μεξικανού εξτρέμ κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι.

To δεύτερο μέρος της αναμέτρησης άρχισε με λάθος για τους Νοτιοαφρικανούς και ο Λίρα ελίχθηκε ωραία στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στον Γκουτιέρες, όμως η προσπάθειά του πέρασε εκτός στο 46′. Τρία λεπτά αργότερα, οι ισορροπίες άλλαξαν στο παιχνίδι και οι Μεξικανοί απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, έχοντας ήδη και το προβάδισμα στο σκορ και τον έλεγχο του αγώνα. Ο Γκουτιέρες έφυγε στην πλάτη της άμυνας και λίγο πριν μπει στην περιοχή, τον ανέτρεψε ο Σιτόλε, αντικρίζοντας απευθείας την κόκκινη κάρτα του Βραζιλιάνου διαιτητή

Οι Μεξικανοί κατέβασαν ταχύτητα και το κοινό άρχισε να αποδοκιμάζει, όμως οι παίκτες του Αγκίρε βρήκαν και δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση. Ο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Χιμένες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έγραψε το 2-0 στο 67′ για το Μεξικό, που «κλείδωσε» τη νίκη και χαλάρωσε.

Στη συνέχεια ήρθαν δύο αποβολές (από μία για κάθε ομάδα) κι όλοι περίμεναν απλώς τη λήξη του αγώνα.

ΓΚΟΛ: 9′ Κινιόνες, 67′ Χιμένες

Κίτρινες: 23′ Γκουτιέρες / 17′ Μοκοένα, 74′ Σιμπίσι

Κόκκινες: 90’+2′ Μόντες / 49′ Σιτόλε, 84′ Ζουάνε

Δοκάρι: 42′ Κινιόνες

Μεξικό (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Ρέγιες, Μόντες, Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα (76′ Άλβαρες), Αλβαράδο, Κινιόνες (79′ Βέγκα), Φιντάλγκο (66′ Μόρα), Γκουτιέρες (66′ Τσάβες), Χιμένες (76′ Γκονζάλες).

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Σιμπίσι, Εμποκαζί, Μοντίμπα (77′ Απόλις), Σιτόλε, Μοκοένα, Άνταμς (61′ Ζουάνε), Ράινερς (77′ Μακγκόπα), Φόστερ (56′ Μπάθα).

Δείτε τα highlights του ματς:

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