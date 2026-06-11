Μουντιάλ 2026: Η φαντασμαγορική έναρξη στο στάδιο Αζτέκα – ΒΙΝΤΕΟ

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικό. Η φαντασμαγορική παράσταση περιλάμβανε λάτιν ρυθμούς, ποπ αισθητική, εντυπωσιακά σκηνικά εφέ και τις εμφανίσεις της Σακίρα και του Burna Boy, οι οποίοι ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό σόου στον αγωνιστικό χώρο του θρυλικού σταδίου Αζτέκα στο Μεξικό.- Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης περιλάμβανε λάτιν ρυθμούς, ποπ αισθητική, εντυπωσιακά σκηνικά εφέ και τη Σακίρα.- Πρόκειται για την πρώτη από τρεις ξεχωριστές τελετές, με τη Σακίρα και τον Burna Boy να ερμηνεύουν το επίσημο τραγούδι «Dai Dai».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με ένα εντυπωσιακό σόου ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 στον αγωνιστικό χώρο ενός πραγματικά θρυλικού σταδίου, του Αζτέκα.

Η αυλαία του Μουντιάλ 2026 άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου στην πόλη του Μεξικό με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης που τα είχε όλα. Λάτιν ρυθμούς, ποπ αισθητική, εντυπωσιακά σκηνικά εφέ και τη Σακίρα.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις ξεχωριστές τελετές που έχουν προγραμματιστεί στις διοργανώτριες χώρες, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του 1ου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Η παράσταση διήρκεσε κάτι περισσότερο από 16 λεπτά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό και τη διοργάνωση, για την οποία οι ποδοσφαιρόφιλοι στον πλανήτη αναμένουν ότι θα προκαλέσει αντίστοιχα συναισθήματα.

Δεν απουσίασαν πάντως τα viral στοιχεία από την τελετή έναρξης.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με την Σακίρα να επιστρέφει σε τελετή Μουντιάλ μετά τις παρουσίες της το 2010 και το 2014. Μαζί με τον Burna Boy ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai».

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