Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου – Οι νέοι κανόνες, το πρόγραμμα και τα ιστορικά ρεκόρ

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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αρχίζει σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διοργάνωση, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία φιλοξενείται σε τρεις διαφορετικές χώρες με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων.

Οι «άσπονδοι φίλοι» Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ θα υποδεχθούν την παγκόσμια ποδοσφαιρική ελίτ σε 16 πόλεις, σε ένα τουρνουά που υπόσχεται συγκινήσεις και μια πρωτοφανή πολυπολιτισμική γιορτή που θα κορυφωθεί στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ (Νέα Υόρκη).

Το ιστορικό «Αζτέκα» υποδέχεται τον κόσμο

Το στάδιο της Πόλης του Μεξικού (Estadio Azteca), χωρητικότητας 83.000 θεατών, θα γράψει ιστορία την Πέμπτη ως το πρώτο γήπεδο που φιλοξενεί εναρκτήριο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική, κουβαλώντας το βάρος της ψυχαγωγίας εκατομμυρίων φιλάθλων σε υψόμετρο 2.200 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το εμβληματικό αυτό γήπεδο, όπου ο Πελέ σήκωσε το τρόπαιο το 1970 και ο Μαραντόνα σκόραρε το «γκολ του αιώνα» το 1986, είχε φιλοξενήσει επίσης τις πρεμιέρες του 1970 (Μεξικό-Σοβιετική Ένωση 0-0) και του 1986 (Ιταλία-Βουλγαρία 1-1).

Η νέα δομή και οι αριθμοί του τουρνουά

Με την αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον συνολικά 104 αγώνες, αριθμός αυξημένος κατά 40 αναμετρήσεις σε σχέση με το 2022.

Οι ομάδες θα χωριστούν αρχικά σε 12 ομίλους των τεσσάρων, με τους δύο πρώτους κάθε γκρουπ και τους οκτώ καλύτερους τρίτους (32 συνολικά) να προκρίνονται στη νοκ-άουτ φάση.

Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά την παράταση, η πρόκριση θα κρίνεται στα πέναλτι.

Ως προς τα γήπεδα, οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε 16 στάδια και τέσσερις διαφορετικές ζώνες ώρας, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος φιλοξενώντας 78 παιχνίδια.

Το μεγαλύτερο στάδιο βρίσκεται στο Ντάλας με χωρητικότητα 94.000 θέσεων, ενώ το μικρότερο είναι αυτό του Τορόντο με 45.000 θέσεις.

Παράλληλα, το διευρυμένο φορμάτ επιτρέπει στο Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν να καταγράψουν την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας τους.

Παίκτες που θα μαγνητίσουν τα βλέμματα

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος συνολικά 1.248 ποδοσφαιριστές από 48 χώρες. Από αυτούς, οι 891 θα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση, 357 έχουν βρεθεί ξανά σε αποστολή Μουντιάλ, ενώ 22 παίκτες επιστρέφουν έχοντας ήδη στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές στο παρελθόν.

Η ηλικιακή ψαλίδα είναι τεράστια, καθώς ο Σκωτσέζος τερματοφύλακας Κρεγκ Γκόρντον είναι ο γηραιότερος του τουρνουά σε ηλικία 43 ετών και 162 ημερών, ενώ ο Μεξικανός Ζιλμπέρτο Μόρα είναι ο νεότερος, όντας μόλις 17 ετών και 240 ημερών.

Συνολικά προσκλήθηκαν 22 παίκτες κάτω των 20 ετών και 7 άνω των 40. Αν και οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι παραμένουν τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα παρά τα 41 και 38 έτη τους αντίστοιχα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, έχοντας οδηγήσει την Παρί Σεν Ζερμέν στην κατάκτηση του Champions League, αναγνωρίζεται ευρέως ως ο κορυφαίος στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Την ίδια ώρα, ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται ο πιο συναρπαστικός παίκτης, ενώ οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν και Κιλιάν Εμπαπέ ξεχωρίζουν ως αμείλικτοι σκόρερ, με τον Βιτίνια να κερδίζει τον σεβασμό των συναδέλφων του για την ευφυΐα του στο κέντρο της Πορτογαλίας.

Ποικιλομορφία

Η επέκταση των θέσεων φέρνει ιστορικά ρεκόρ εκπροσώπησης, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 10 αφρικανικές ομάδες (Σενεγάλη, Μαρόκο, Αίγυπτος, Γκάνα, Αλγερία, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Πράσινο Ακρωτήριο, Νότια Αφρική, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και 8 αραβικές (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιράκ, Ιορδανία, Μαρόκο, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τυνησία).

Το Μαρόκο αποτελεί τη μοναδική χώρα που βρίσκεται στην αφρικανική ήπειρο και θεωρείται αραβικό κράτος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και η συμμετοχή του Ιράν, δεδομένης της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ. Η FIFA απέρριψε κατηγορηματικά τα αιτήματα της ιρανικής ομοσπονδίας να μεταφερθούν οι αγώνες της σε Μεξικό ή Καναδά, ξεκαθαρίζοντας πως «οι αγώνες πρέπει να διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί σε αμερικανικές πόλεις».

Νέοι κανονισμοί και προκλήσεις

Οι φίλαθλοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τουρνουά λόγω των υψηλών τιμών στα εισιτήρια και τη διαμονή, αλλά και των τεράστιων αποστάσεων που θα τους αναγκάσουν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα αεροπορικώς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η FIFA και η IFAB εισάγουν ριζοσπαστικές αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού και τον περιορισμό των καθυστερήσεων:

Υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης: Σε κάθε αναμέτρηση θα υπάρχει υποχρεωτική τρίλεπτη διακοπή για ενυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου (γύρω στο 22ο λεπτό), ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή θερμοκρασίας. Η κίνηση αυτή προστατεύει την υγεία των παικτών, ενώ δίνει στους τηλεοπτικούς σταθμούς την ευκαιρία για εξαιρετικά κερδοφόρες διαφημιστικές ζώνες.

Σε κάθε αναμέτρηση θα υπάρχει υποχρεωτική τρίλεπτη διακοπή για ενυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου (γύρω στο 22ο λεπτό), ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή θερμοκρασίας. Η κίνηση αυτή προστατεύει την υγεία των παικτών, ενώ δίνει στους τηλεοπτικούς σταθμούς την ευκαιρία για εξαιρετικά κερδοφόρες διαφημιστικές ζώνες. Κριτήριο ισοβαθμίας: Η πρώτη παράμετρος σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ομίλους δεν θα είναι η συνολική διαφορά τερμάτων, αλλά τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα (head-to-head), ακολουθούμενα από τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν υπάρχει απόλυτη ισοπαλία, τότε θα προσμετράται η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο, τα συνολικά γκολ και, τέλος, οι λιγότεροι πειθαρχικοί πόντοι (κίτρινες/κόκκινες κάρτες).

Η πρώτη παράμετρος σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ομίλους δεν θα είναι η συνολική διαφορά τερμάτων, αλλά τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα (head-to-head), ακολουθούμενα από τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν υπάρχει απόλυτη ισοπαλία, τότε θα προσμετράται η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο, τα συνολικά γκολ και, τέλος, οι λιγότεροι πειθαρχικοί πόντοι (κίτρινες/κόκκινες κάρτες). Επανέναρξη παιχνιδιού και αλλαγές: Οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πλέον αυστηρό περιθώριο 5 δευτερολέπτων για να εκτελέσουν πλάγια άουτ και ελεύθερα, με τον διαιτητή να μετρά αντίστροφα. Επιπλέον, οι παίκτες που αντικαθίστανται οφείλουν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς η ομάδα τους θα δέχεται ποινή και θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο για ένα ολόκληρο λεπτό.

Οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πλέον αυστηρό περιθώριο 5 δευτερολέπτων για να εκτελέσουν πλάγια άουτ και ελεύθερα, με τον διαιτητή να μετρά αντίστροφα. Επιπλέον, οι παίκτες που αντικαθίστανται οφείλουν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς η ομάδα τους θα δέχεται ποινή και θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο για ένα ολόκληρο λεπτό. Ιατρική φροντίδα και πειθαρχία: Κάθε παίκτης που δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο χορτάρι θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδου υποχρεωτικά για ένα λεπτό, εκτός αν η παράβαση που προκάλεσε τον τραυματισμό επέσυρε κάρτα. Παράλληλα, μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί, με οποιονδήποτε άλλο παίκτη πράττει το ίδιο να κινδυνεύει με κίτρινη κάρτα. Αντίστοιχα, αν ένας παίκτης ή μέλος του επιτελείου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση, θα δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα.

Κάθε παίκτης που δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο χορτάρι θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδου υποχρεωτικά για ένα λεπτό, εκτός αν η παράβαση που προκάλεσε τον τραυματισμό επέσυρε κάρτα. Παράλληλα, μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί, με οποιονδήποτε άλλο παίκτη πράττει το ίδιο να κινδυνεύει με κίτρινη κάρτα. Αντίστοιχα, αν ένας παίκτης ή μέλος του επιτελείου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση, θα δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του VAR: Οι υπεύθυνοι του βίντεο θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ, δεύτερης κίτρινης κάρτας, καθώς και επιθετικών φάουλ, εφόσον υπάρχει ξεκάθαρο και προφανές σφάλμα του διαιτητή.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η ΕΡΤ θα καλύψει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις, από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου.

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

5:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

4:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

4:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1) / ΒΟΣΤΩΝΗ

7:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

2:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

5:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

4:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

7:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

2:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

5:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

4:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

3:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

6:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

3:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

7:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

3:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

2:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

5:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

1:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

1:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ

4:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ

4:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

2:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

2:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

5:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

5:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

3:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

3:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ

6:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

6:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ