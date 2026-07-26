Γιατί ο Λίο Μέσι πήγε σε αγώνα Γ’ Εθνικής Αργεντινής – Δείτε βίντεο

Μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο της Αργεντινής, και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του αδερφού του, Ματίας.

Ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο γήπεδο της Leones, ομάδα που διαχειρίζεται ο αδερφός του και παρακολούθησε από κοντά αγώνα της τρίτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή.

Δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS

Η Leones τον καλωσόρισε μάλιστα με ανάρτησή της, πριν την έναρξη του αγώνα, γράφοντας: “Γεια σου Λέο! Έλα μέσα, σε περιμέναμε”. Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από κανέναν.

Ο Μέσι θα συνεχίσει πάντως τις διακοπές του στην Αργεντινή, αφού έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS, για να ξεκουραστεί περαιτέρω.