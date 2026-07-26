Γιατί ο Λίο Μέσι πήγε σε αγώνα Γ’ Εθνικής Αργεντινής – Δείτε βίντεο

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Αθλητισμός

Λίονελ Μέσι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο της Αργεντινής, και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του αδερφού του, Ματίας.
  • Η Leones τον καλωσόρισε μάλιστα με ανάρτησή της, πριν την έναρξη του αγώνα, γράφοντας: “Γεια σου Λέο! Έλα μέσα, σε περιμέναμε”.
  • Ο Μέσι θα συνεχίσει πάντως τις διακοπές του στην Αργεντινή, αφού έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS, για να ξεκουραστεί περαιτέρω.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο της Αργεντινής, και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του αδερφού του, Ματίας.

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Ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο γήπεδο της Leones, ομάδα που διαχειρίζεται ο αδερφός του και παρακολούθησε από κοντά αγώνα της τρίτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή.

Δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS

Η Leones τον καλωσόρισε μάλιστα με ανάρτησή της, πριν την έναρξη του αγώνα, γράφοντας: “Γεια σου Λέο! Έλα μέσα, σε περιμέναμε”. Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από κανέναν.

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Ο Μέσι θα συνεχίσει πάντως τις διακοπές του στην Αργεντινή, αφού έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS, για να ξεκουραστεί περαιτέρω.

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