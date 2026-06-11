Βίντεο: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε τοίχο στα Άδανα – 7 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, τραυματίζοντας επτά επιβάτες. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 27χρονο οδηγό να αποκοιμιέται στο τιμόνι δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση, γεγονός που άνοιξε δημόσιο διάλογο στην Τουρκία για την κόπωση των οδηγών και τα μέτρα οδικής ασφάλειας.

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Ο οδηγός ήταν σε κατάσταση κόπωσης
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό Πηγή: Nefes Gazetesi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, τραυματίζοντας επτά επιβάτες. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 27χρονο οδηγό να αποκοιμιέται στο τιμόνι δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά έως μέτρια τραύματα, ενώ ο οδηγός συνελήφθη και υποβάλλεται σε τοξικολογικές εξετάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παραβίασης των νόμιμων ωραρίων εργασίας.
  • Το ατύχημα άνοιξε δημόσιο διάλογο στην Τουρκία για την κόπωση των οδηγών, με συνδικαλιστές να καταγγέλλουν εξαντλητικά ωράρια και ειδικούς να ζητούν συστήματα ανίχνευσης κόπωσης στα επαγγελματικά οχήματα.

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της κόπωσης των οδηγών και των συνθηκών εργασίας στον κλάδο των μεταφορών σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας.

Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στον προστατευτικό τοίχο της τοπικής αστυνομικής σχολής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά επιβάτες.

 

Το οπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας του οχήματος αποτυπώνει τα αίτια της πρόσκρουσης.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο 27χρονος οδηγός να αποκοιμιέται στο τιμόνι δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

 


Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες και ασθενοφόρα, μεταφέροντας τους τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές αναφορές, η κατάσταση της υγείας των επιβατών δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι περισσότεροι φέρουν ελαφρά έως μέτρια τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια στιγμή, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού, ο οποίος τελεί υπό κράτηση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχει ήδη κατασχεθεί το ψηφιακό υλικό της κάμερας, ενώ ο οδηγός υποβάλλεται σε τοξικολογικές εξετάσεις για τον εντοπισμό τυχόν αλκοόλ ή ουσιών.

 

Το ατύχημα άνοιξε έναν μεγάλο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, με τους συνδικαλιστές του κλάδου να καταγγέλλουν εξαντλητικά ωράρια και να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους για την τήρηση των χρόνων ανάπαυσης. Από την πλευρά τους, ειδικοί και συγκοινωνιολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη υποχρεωτικής εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ανίχνευσης και προειδοποίησης κόπωσης στα επαγγελματικά οχήματα. Οι τοπικές Aρχές, δεσμεύτηκαν για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο τελικός απολογισμός και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Nefes Gazetesi

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