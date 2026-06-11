Βίντεο: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε σε τοίχο στα Άδανα – 7 τραυματίες

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της κόπωσης των οδηγών και των συνθηκών εργασίας στον κλάδο των μεταφορών σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας.

Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στον προστατευτικό τοίχο της τοπικής αστυνομικής σχολής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά επιβάτες.

#Çarşamba

Adana’ da direksiyon başında uyuyan şöfür kaza yaptı, 6 yolcu yaralanmış. Her araçta şöfürün yüzünü gören yapay zeka destekli kamera yazılım olması şart olmalı. Özellikle toplu taşımalarda. pic.twitter.com/WFTWa5aSSC — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) June 10, 2026

Το οπτικό υλικό από την κάμερα ασφαλείας του οχήματος αποτυπώνει τα αίτια της πρόσκρουσης.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά ο 27χρονος οδηγός να αποκοιμιέται στο τιμόνι δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Adana’da dolmuş sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi: pic.twitter.com/TYKakR3HPs — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) June 10, 2026



Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες και ασθενοφόρα, μεταφέροντας τους τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές αναφορές, η κατάσταση της υγείας των επιβατών δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι περισσότεροι φέρουν ελαφρά έως μέτρια τραύματα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια στιγμή, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού, ο οποίος τελεί υπό κράτηση. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχει ήδη κατασχεθεί το ψηφιακό υλικό της κάμερας, ενώ ο οδηγός υποβάλλεται σε τοξικολογικές εξετάσεις για τον εντοπισμό τυχόν αλκοόλ ή ουσιών.

🟥 Adana’da dolmuş şoförünün direksiyon başında uyuması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/6s7J1ij6rB — TürkHaber (@turkhabertvcom) June 10, 2026

Το ατύχημα άνοιξε έναν μεγάλο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, με τους συνδικαλιστές του κλάδου να καταγγέλλουν εξαντλητικά ωράρια και να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους για την τήρηση των χρόνων ανάπαυσης. Από την πλευρά τους, ειδικοί και συγκοινωνιολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη υποχρεωτικής εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων ανίχνευσης και προειδοποίησης κόπωσης στα επαγγελματικά οχήματα. Οι τοπικές Aρχές, δεσμεύτηκαν για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο τελικός απολογισμός και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Nefes Gazetesi