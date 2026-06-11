Σαν σήμερα 11 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα, επετείους, γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν σαν σήμερα, 11 Ιουνίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Περιλαμβάνει ιστορικές στιγμές από την Ελληνική Επανάσταση, πολιτικές εξελίξεις, αθλητικά ορόσημα και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και της επιστήμης.

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Σαν σήμερα πριν 41 χρόνια πέθανε η αγαπημένη στο κοινό ηθοποιός της Finos Film, Σαπφώ Νοταρά.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 2013, «μαύρο» έπεσε στην ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ το 2015 επαναλειτούργησε μετά από δύο χρόνια.- Το 1965, δημοσιοποιείται η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου, μια σκευωρία που είχε στήσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.- Το 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, χάνοντας από την Ολλανδία με 1-0.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα για τη Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτδα
  • Διεθνής Ημέρα Παιχνιδιού

Γεγονότα

  • 1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).
  • 1825: Ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά.
  • 1917: Ο Αλέξανδρος Α΄των Ελλήνων αναλαμβάνει το θρόνο της Ελλάδας μετά την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ υπό την πίεση των συμμαχικών στρατευμάτων που καταλαμβάνουν την Αθήνα.
  • 1931: Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
  • 1965: Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
  • 1980: Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κιστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
  • 2002: Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
  • 2013: «Μαύρο» στην ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, που σταματάει την μετάδοσή της προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.
  • 2015: Η ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επαναλειτουργεί μετά από δύο χρόνια.

Γεννήσεις

  • 1910: Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. (Θαν. 25/6/1997)
  • 1922: Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης. («Στέλλα», «Κυριακάτικο Ξύπνημα», «Ζορμπάς», «Το κορίτσι με τα μαύρα») (Θαν. 25/7/2011)
  • 1958: Παντελής Θαλασσινός, Έλληνας τραγουδοποιός.
  • 1959: Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο «Dr House» της μικρής οθόνης.
  • 1974: Φραγκίσκος Αλβέρτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1835: Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. (Γεν. 20/5/1769)
  • 1984: Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, Ιταλός πολιτικός.
  • 1985: Σαπφώ Νοταρά, Ελληνίδα ηθοποιός.
  • 2004: Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 – 1990 και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. (Γεν. 26/3/1904)
  • 2015: Ορνέτ Κόλμαν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz. (Γεν. 9/3/1930)
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