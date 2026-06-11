Σαν σήμερα 11 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα, επετείους, γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν σαν σήμερα, 11 Ιουνίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Περιλαμβάνει ιστορικές στιγμές από την Ελληνική Επανάσταση, πολιτικές εξελίξεις, αθλητικά ορόσημα και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και της επιστήμης.