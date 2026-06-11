Σαν σήμερα 11 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για τη Μη Αλκοολική Στεατοηπατίτδα
- Διεθνής Ημέρα Παιχνιδιού
Γεγονότα
- 1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).
- 1825: Ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά.
- 1917: Ο Αλέξανδρος Α΄των Ελλήνων αναλαμβάνει το θρόνο της Ελλάδας μετά την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ υπό την πίεση των συμμαχικών στρατευμάτων που καταλαμβάνουν την Αθήνα.
- 1931: Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
- 1965: Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
- 1980: Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κιστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
- 2002: Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
- 2013: «Μαύρο» στην ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, που σταματάει την μετάδοσή της προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.
- 2015: Η ΕΡΤ σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επαναλειτουργεί μετά από δύο χρόνια.
Γεννήσεις
- 1910: Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. (Θαν. 25/6/1997)
- 1922: Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης. («Στέλλα», «Κυριακάτικο Ξύπνημα», «Ζορμπάς», «Το κορίτσι με τα μαύρα») (Θαν. 25/7/2011)
- 1958: Παντελής Θαλασσινός, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1959: Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο «Dr House» της μικρής οθόνης.
- 1974: Φραγκίσκος Αλβέρτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1835: Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βώκος. (Γεν. 20/5/1769)
- 1984: Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, Ιταλός πολιτικός.
- 1985: Σαπφώ Νοταρά, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 2004: Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989 – 1990 και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. (Γεν. 26/3/1904)
- 2015: Ορνέτ Κόλμαν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz. (Γεν. 9/3/1930)