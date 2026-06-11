Το Ιράν προχωρά σε ολικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Αναφορές για ανταλλαγή πυρών

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Λίγη ώρα μετά τις νέες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων σε πολλαπλούς στόχους στο Ιράν, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση της χώρας διέταξε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων, ενώ τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν σφοδρές συγκρούσεις στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών. Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν διέταξε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για όλα τα πλοία.

«Κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση θα στοχοποιηθεί», πρόσθεσε.

Σφοδρές συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί σφοδρές συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στο Στενό του Ορμούζ μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει επτά παράκτια σημεία μέχρι στιγμής.

Αναφέρονται επιθέσεις σε περιοχές όπως το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Κεσμ και το νησί Χένγκαμ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι δύο «παραβατικά πλοία» που επιχείρησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ επλήγησαν, επικαλούμενα τον IRGC.

CENTCOM: Τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τους ισχυρισμούς περί κλεισίματος της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.

Η τοποθέτηση της CENTCOM ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ανώτατου κοινού στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν, το οποίο υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει για τη διέλευση κάθε πλοίου.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed. ✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Πηγές: Reuters, Aljazeera