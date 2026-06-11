ΗΠΑ: Προαναγγελία «σκληρών» χτυπημάτων στο Ιράν κι από τον Πιτ Χέγκσεθ – «Θα έχουμε πολλή δουλειά απόψε» – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν σκληρά το Ιράν τις επόμενες ώρες, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη Φλόριντα. Την ίδια στιγμή εξέφρασε την ελπίδα πως η ιρανική ηγεσία θα πάρει μια καλή απόφαση, ώστε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η CENTCOM θα έχει πολλή δουλειά απόψε, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και αυτό θα κάνουμε, επειδή το Ιράν έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή συμφωνία, μια εξαιρετική συμφωνία, να θεσμοθετήσει όσα δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι να κάνουν, αλλά δεν έδειξαν τη βούληση να τα κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ ενώ στεκόταν έξω από τα κεντρικά γραφεία της CENTCOM στην Τάμπα της Φλόριντα.

BREAKING: Pete Hegseth: CENTCOM will be busy tonight because Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. pic.twitter.com/OBlY3QxUxj — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

«Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, μας πιέζουν, μας πιέζουν, μας πιέζουν. Καταλαβαίνεις πότε κάποιος προσπαθεί να μας πιέσει για να κλείσουμε μια συμφωνία. Αντ’ αυτού, θα δουν βόμβες να πέφτουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάνω σε σημαντικές εγκαταστάσεις στο Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ακόμα.

Χωρίς να διευκρινίσει ποιες εγκαταστάσεις θα στοχεύσει ο αμερικανικός στρατός, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα είναι «ισχυρές» και «ξεκάθαρες».

Ακόμα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα πλήγματα αύριο. «Αν πρέπει να γίνουν αύριο το βράδυ, θα είναι ισχυρές και θα είναι ξεκάθαρες», είπε ακόμα.

Ισχυριζόμενος όπως και ο Τραμπ νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον «κατάφερε να εισάγει και να εξάγει πετρέλαιο» από τη θαλάσσια οδό «και το κάνει αυτό εδώ και εβδομάδες».

Ακόμα είπε ότι οι πιλότοι ενός ελικοπτέρου Apache που καταρρίφθηκε στα Στενά του Ορμούζ είναι «σε καλή κατάσταση».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν «αργούσε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και ότι οι ΗΠΑ θα «του επιτεθούν με μεγάλη σφοδρότητα».

Πηγές: Al Jazeera, CNN, ΑΠΕ