Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη 30χρονος που κατέβηκε στις γραμμές του Μετρό και περπατούσε στις σήραγγες – Διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα από το Σουδάν, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του Μετρό στην Αγία Παρασκευή και περπατούσε στις σήραγγες, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των δρομολογίων. Ο συλληφθείς αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίησή του και του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.

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Κοινωνία

ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 30χρονος στην Αγία Παρασκευή, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του Μετρό και περπατούσε στις σήραγγες, διακόπτοντας προσωρινά τα δρομολόγια.
  • Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 15:30 και έσπευσαν στο σημείο, εντοπίζοντας τον άνδρα να κινείται προς το Χαλάνδρι.
  • Ο 30χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 30χρονου από το Σουδάν, ο οποίος εισήλθε στις γραμμές του Μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός στις σήραγγες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Παρασκευή (24/7). Η ενέργεια αυτή του 30χρονου είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Παρασκευής ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ότι ένας άνδρας κατέβηκε από την αποβάθρα στις γραμμές του σταθμού του Μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στις σήραγγες, με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο και τον κάλεσαν να σταματήσει. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και αντιστάθηκε σθεναρά κατά την προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν.

Τελικά, ο 30χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και παρακώλυση συγκοινωνιών.

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