Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο από… αναμμένα κάρβουνα που πέταξαν ασυνείδητοι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απορριμματοφόρο στην περιοχή της Δασιάς στην Κέρκυρα τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου (25/7), όταν αναμμένα κάρβουνα που πέταξαν ασυνείδητοι σε κάδους απορριμμάτων προκάλεσαν πυρκαγιά. Το πλήρωμα έδρασε άμεσα αδειάζοντας τα σκουπίδια και αποτρέποντας την εξάπλωση, ωστόσο το όχημα υπέστη ζημιές και τέθηκε εκτός λειτουργίας, με την πυροσβεστική να διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

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Κέρκυρα - φωτιά σε απορριμματοφόρο από αναμμένα κάρβουνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα το βράδυ του Σαββάτου (25/7) από αναμμένα κάρβουνα που πέταξαν ασυνείδητοι σε κάδους απορριμμάτων.
  • Το πλήρωμα του απορριμματοφόρου έδρασε ακαριαία και άδειασε τα σκουπίδια, αποτρέποντας την εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο το όχημα υπέστη αρκετές ζημιές και βγήκε εκτός λειτουργίας.
  • Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, ενώ η πυροσβεστική πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Δασιάς, όταν ξέσπασε φωτιά σε απορριμματοφόρο από… αναμμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής.

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Λίγο μετά την αποκομιδή το πλήρωμα του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε ότι έβγαιναν καπνοί από το πίσω μέρος του βαρέως οχήματος.

Ευτυχώς έδρασαν ακαριαία και άδειασαν τα σκουπίδια αποτρέποντας να εξαπλωθεί η φωτιά.

Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική με δυο οχήματα και η πολιτική προστασία του δήμου ενώ το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας καθώς υπέστη αρκετές ζημιές.

Σε εξέλιξη η έρευνα της πυροσβεστικής

Η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.

 

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