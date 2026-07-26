Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο από… αναμμένα κάρβουνα που πέταξαν ασυνείδητοι – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Δασιάς, όταν ξέσπασε φωτιά σε απορριμματοφόρο από… αναμμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων της περιοχής.

Λίγο μετά την αποκομιδή το πλήρωμα του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε ότι έβγαιναν καπνοί από το πίσω μέρος του βαρέως οχήματος.

Ευτυχώς έδρασαν ακαριαία και άδειασαν τα σκουπίδια αποτρέποντας να εξαπλωθεί η φωτιά.

Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική με δυο οχήματα και η πολιτική προστασία του δήμου ενώ το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας καθώς υπέστη αρκετές ζημιές.

Σε εξέλιξη η έρευνα της πυροσβεστικής

Η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό τους.