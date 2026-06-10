Ιράν: «Η σύγκρουση δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή» – «Προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου» το πλήγμα σε υποδομές ύδρευσης

Κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν προειδοποίησε ότι η τρέχουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή. Η δήλωση έρχεται ως απάντηση σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά πολιτικών υποδομών ύδρευσης στο νότιο Ιράν, ενέργεια την οποία η Τεχεράνη καταγγέλλει ως «προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου».

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια δραματική προειδοποίηση, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν διεμήνυσε ότι η τρέχουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ «δεν θα περιοριστεί στα σύνορα της Μέσης Ανατολής».
  • Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά πολιτικών υποδομών ύδρευσης, ενέργεια την οποία η Τεχεράνη καταγγέλλει ως «προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου».
  • Η επίθεση κατέστρεψε δύο δεξαμενές που τροφοδοτούσαν με πόσιμο νερό περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά της περιοχής.

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Σε μια δραματική προειδοποίηση που ανεβάζει την αγωνία στο κόκκινο, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν διεμήνυσε ότι η τρέχουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ δεν θα περιοριστεί στα σύνορα της Μέσης Ανατολής.

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Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά πολιτικών υποδομών ύδρευσης στο νότιο Ιράν, ενέργεια την οποία η Τεχεράνη καταγγέλλει επισήμως ως ένα «προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου» που αφήνει χωρίς πόσιμο νερό δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

«Ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι, προχώρησε σε μια άκρως επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Ο αριθμός των αμερικανικών απωλειών είναι ήδη πολύ υψηλότερος απ’ ό,τι επιβεβαιώνει ο Τραμπ, και θα αυξηθεί», δήλωσε.


«Αυτή τη φορά, ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή».

Καταγγελία για προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό ότι έπληξε «σκόπιμα» μη στρατιωτικές υποδομές ύδρευσης στη Σιρίκ, μια πόλη-λιμάνι στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η επίθεση κατέστρεψε δύο δεξαμενές που τροφοδοτούσαν με πόσιμο νερό περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά της περιοχής.

«Αυτό δεν αποτελεί παράπλευρη απώλεια – είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογράμμισε.


«Οι ΗΠΑ πρέπει να λογοδοτήσουν για τη διάπραξη τέτοιων συστηματικών, βάναυσων επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές ζωτικής σημασίας», κατέληξε.

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