Ιράν: «Η σύγκρουση δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή» – «Προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου» το πλήγμα σε υποδομές ύδρευσης

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Σε μια δραματική προειδοποίηση που ανεβάζει την αγωνία στο κόκκινο, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν διεμήνυσε ότι η τρέχουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ δεν θα περιοριστεί στα σύνορα της Μέσης Ανατολής.

Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά πολιτικών υποδομών ύδρευσης στο νότιο Ιράν, ενέργεια την οποία η Τεχεράνη καταγγέλλει επισήμως ως ένα «προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου» που αφήνει χωρίς πόσιμο νερό δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

«Ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή»

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχίμ Αζίζι, προχώρησε σε μια άκρως επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Ο αριθμός των αμερικανικών απωλειών είναι ήδη πολύ υψηλότερος απ’ ό,τι επιβεβαιώνει ο Τραμπ, και θα αυξηθεί», δήλωσε.

We’re not afraid of fighting losers.

The number of American casualties is already far higher than Trump confirms, and it will rise.

This time, the war won’t be limited to the region.

We’ll see what happens! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) June 10, 2026



«Αυτή τη φορά, ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή».

Καταγγελία για προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό ότι έπληξε «σκόπιμα» μη στρατιωτικές υποδομές ύδρευσης στη Σιρίκ, μια πόλη-λιμάνι στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η επίθεση κατέστρεψε δύο δεξαμενές που τροφοδοτούσαν με πόσιμο νερό περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά της περιοχής.

«Αυτό δεν αποτελεί παράπλευρη απώλεια – είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογράμμισε.

Water is the pulse of life — and the U.S. is deliberately targetting the lifeblood of the Iranian people. As part of its aggression against Iran, the U.S. military has deliberately struck vital civilian water infrastructure in Sirik, Hormozgan, destroying two reservoirs with a… pic.twitter.com/mvdYGvnSyq — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 10, 2026



«Οι ΗΠΑ πρέπει να λογοδοτήσουν για τη διάπραξη τέτοιων συστηματικών, βάναυσων επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές ζωτικής σημασίας», κατέληξε.