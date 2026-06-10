Πάπας Λέων: Ευλόγησε τη Σαγράδα Φαμίλια σε μια ιστορική στιγμή στη Βαρκελώνη – «Σημάδι ενότητας και αρμονίας για όλη την Ισπανία»

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρίσκεται η Βαρκελώνη, καθώς ο πάπας Λέων ΙΔ’ πραγματοποιεί μια ιστορική επίσκεψη ορόσημο για τα εγκαίνια του εμβληματικού ναού της πόλης, ο οποίος αποτελεί πλέον την υψηλότερη εκκλησία του κόσμου.

Ο Αμερικανός Ποντίφικας ευλόγησε το υψηλότερο κωδωνοστάσιο του ναού, τελώντας την Ιερή Λειτουργία της Τετάρτης στην εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια.

Η εκδήλωση αυτή, που αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εβδομαδιαίας περιοδείας του στην Ισπανία, λαμβάνει χώρα 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής της μοντερνιστικής Βασιλικής και 100 χρόνια από τον θάνατο του διάσημου αρχιτέκτονά της, Αντόνι Γκαουντί.

Δείτε LIVE

«Σημάδι ενότητας και αρμονίας για όλη την Ισπανία»

Ο πάπας Λέων εξήρε τη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια ως ένα αριστούργημα από «πέτρες, χρώματα και φως», τιμώντας με τη μεταμεσονύκτια Λειτουργία της Τετάρτης την επέτειο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Γκαουντί, κάτω από τα πανύψηλα καμπαναριά του ναού που θυμίζουν κάστρα από άμμο.

Ο Αμερικανός Ποντίφικας χαρακτήρισε τον ημιτελή ναό του Γκαουντί —ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία του κόσμου— ως ένα «σημάδι ενότητας και αρμονίας για όλη την Ισπανία», ένα εν εξελίξει κατασκευαστικό έργο που μοιάζει με το δια βίου ταξίδι που κάνουν όλοι οι Χριστιανοί για να βρουν τον Θεό.

«Είμαστε όλοι οι ζωντανές πέτρες αυτού του οικοδομήματος», δήλωσε ο Λέων ΙΔ΄ από την Αγία Τράπεζα της Βασιλικής, έχοντας στο πλευρό του τον βασιλιά της Ισπανίας, Φίλιππο ΣΤ΄, και τη βασίλισσα Λετίθια, την ώρα που μια χορωδία εκατοντάδων μελών πλημμύριζε με ψαλμούς τον επιβλητικό ναό.

Η πρώτη παπική επίσκεψη έπειτα από 15 χρόνια

Η συγκεκριμένη λειτουργία αποτέλεσε το αποκορύφωμα της εβδομαδιαίας επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εδώ και 15 χρόνια σε μια ευρωπαϊκή χώρα που κάποτε υπήρξε σθεναρά καθολική, αλλά, όπως πολλές άλλες, έχει επηρεαστεί έντονα από τις τάσεις εκκοσμίκευσης των τελευταίων ετών.

Το ταξίδι αυτό, ωστόσο, υπογράμμισε πώς η χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων —η οποία βίωσε μια βαθιά θρησκευτική κρίση μετά το τέλος της δικτατορίας του 20ού αιώνα— εξακολουθεί να διαθέτει πλήθος πιστών καθολικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες για να υποδεχθούν θερμά τον Αμερικανό Πάπα.