Γιάννης Κότσιρας: Η συγκινητική στιγμή που με τον μικρό Θανάση ερμηνεύουν το «Κάθε φορά» στο Θέατρο Βράχων

Ο Γιάννης Κότσιρας πραγματοποίησε επιτυχημένες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο της περιοδείας του για τα 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του μικρού Θανάση, ο οποίος ερμήνευσε μαζί του τραγούδια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γιάννης Κότσιρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια του στον χώρο του πενταγράμμου με μια μεγάλη περιοδεία. Χιλιάδες θαυμαστές του τον απόλαυσαν τη Δευτέρα (8/6) και την Τρίτη (9/6) στο Θέατρο Βράχων.
  • Ένας ξεχωριστός καλεσμένος του, ο μικρός Θανάσης, συγκίνησε όσους βρέθηκαν στη συναυλία της Δευτέρας, ερμηνεύοντας μαζί του το «Κάθε φορά» και το «Έτσι Κι Αλλιώς», με το βίντεο να έχει γίνει viral.
  • Οι συναυλίες του ήταν καθολικά προσβάσιμες, προσφέροντας απτική ξενάγηση για άτομα με οπτική αναπηρία, παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και πρόσβαση για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Γιάννης Κότσιρας έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, με το κοινό και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες να τον ξεχωρίζουν όχι μόνο για το μεγάλο ταλέντο του, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Φέτος το καλοκαίρι, ο αγαπημένος ερμηνευτής έχει ανακοινώσει πως θα πραγματοποιήσει μία αρκετά μεγάλη περιοδεία, με την οποία θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του στον κόσμο του πενταγράμμου. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου και την Τρίτη 9 Ιουνίου, χιλιάδες θαυμαστές του, τον απόλαυσαν στο Θέατρο Βράχων.

Γιάννης Κότσιρας: «Μην μου στέλνετε τραγούδια που έχουν φτιαχτεί μέσω εφαρμογών AI – Σεβαστείτε την νοημοσύνη μου»

Ένας ξεχωριστός καλεσμένος του Γιάννη Κότσιρα στη συναυλία της Δευτέρας, συγκίνησε όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση, με το βίντεο από τη μουσική τους συνάντηση, να έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Στο πολύ τρυφερό βίντεο, βλέπουμε τον μικρό Θανάση να έχει ανέβει γεμάτος αυτοπεποίθηση στη σκηνή, και να τραγουδάει μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα το «Κάθε φορά». 

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Το γλυκό αγοράκι, το οποίο αποθεώθηκε από το κοινό, ανέφερε πως: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε εσένα, μια μέρα θα τραγουδήσω ξανά μαζί σας». 

Μάλιστα, στη συνέχεια ερμήνευσε με τον καλλιτέχνη και το «Έτσι Κι Αλλιώς». 

Γιάννης Κότσιρας για Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Έξι χρόνια φιλαράκι μου – Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω
@minosemi Ο μικρός Θανάσης ανέβηκε στη σκηνή με τον @Yannis Kotsiras Official 🥹🥰 «30 Χρόνια Γιάννης Κότσιρας» 📍 Θέατρο Βράχων #kotsiras #greeklive #gianniskotsiras ♬ πρωτότυπος ήχος – Minos EMI

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μουσειολόγος-Μουσικός Βασιλική Ζήση, η οποία συνόδευσε στη σκηνή τον μικρό Θανάση, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο από τα όσα είπε ο Γιάννης Κότσιρας στο κοινό, πριν από τη μουσική του συνάντηση με το παιδί.

Σε αυτό, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης περιγράφει την απτική ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε πριν ξεκινήσει η συναυλία, για άτομα με οπτική αναπηρία.

«Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν και ένας πιτσιρικάς, ο Θανάσης, ο οποίος πήρε την κιθάρα και έπαιξε μόνος του, το επόμενο τραγούδι», ακούγεται να λέει ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Όταν ο κ. Κότσιρας περιγράφει την απτική μας ξενάγηση. Δεν περίμενε να εμφανιστούμε μαζί με τον Θανάση στη σκηνή για να τραγουδήσουν παρέα. Αυτές τις δύο ημέρες στο Θέατρο Βράχων ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης τραγούδησε για όλους, κάνοντας καθολικά προσβάσιμες τις συναυλίες του», έχει γράψει στην ανάρτησή της η Μουσειολόγος-Μουσικός.

«Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία-χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία», πρόσθεσε στη λεζάντα.

@cultural_stories Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία- χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία 🙏 #culturalstories #kotsiras #theatrovraxon #τεχνη #προσβασιμοτητα ♬ Kathe Fora – Yiannis Kotsiras

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ