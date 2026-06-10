Γιάννης Κότσιρας: Η συγκινητική στιγμή που με τον μικρό Θανάση ερμηνεύουν το «Κάθε φορά» στο Θέατρο Βράχων

Ο Γιάννης Κότσιρας έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, με το κοινό και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες να τον ξεχωρίζουν όχι μόνο για το μεγάλο ταλέντο του, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Φέτος το καλοκαίρι, ο αγαπημένος ερμηνευτής έχει ανακοινώσει πως θα πραγματοποιήσει μία αρκετά μεγάλη περιοδεία, με την οποία θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του στον κόσμο του πενταγράμμου. Την Δευτέρα 8 Ιουνίου και την Τρίτη 9 Ιουνίου, χιλιάδες θαυμαστές του, τον απόλαυσαν στο Θέατρο Βράχων.

Ένας ξεχωριστός καλεσμένος του Γιάννη Κότσιρα στη συναυλία της Δευτέρας, συγκίνησε όσους βρέθηκαν στην εκδήλωση, με το βίντεο από τη μουσική τους συνάντηση, να έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Στο πολύ τρυφερό βίντεο, βλέπουμε τον μικρό Θανάση να έχει ανέβει γεμάτος αυτοπεποίθηση στη σκηνή, και να τραγουδάει μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα το «Κάθε φορά».

Το γλυκό αγοράκι, το οποίο αποθεώθηκε από το κοινό, ανέφερε πως: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε εσένα, μια μέρα θα τραγουδήσω ξανά μαζί σας».

Μάλιστα, στη συνέχεια ερμήνευσε με τον καλλιτέχνη και το «Έτσι Κι Αλλιώς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μουσειολόγος-Μουσικός Βασιλική Ζήση, η οποία συνόδευσε στη σκηνή τον μικρό Θανάση, ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο από τα όσα είπε ο Γιάννης Κότσιρας στο κοινό, πριν από τη μουσική του συνάντηση με το παιδί.

Σε αυτό, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης περιγράφει την απτική ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε πριν ξεκινήσει η συναυλία, για άτομα με οπτική αναπηρία.

«Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν και ένας πιτσιρικάς, ο Θανάσης, ο οποίος πήρε την κιθάρα και έπαιξε μόνος του, το επόμενο τραγούδι», ακούγεται να λέει ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Όταν ο κ. Κότσιρας περιγράφει την απτική μας ξενάγηση. Δεν περίμενε να εμφανιστούμε μαζί με τον Θανάση στη σκηνή για να τραγουδήσουν παρέα. Αυτές τις δύο ημέρες στο Θέατρο Βράχων ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης τραγούδησε για όλους, κάνοντας καθολικά προσβάσιμες τις συναυλίες του», έχει γράψει στην ανάρτησή της η Μουσειολόγος-Μουσικός.

«Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία-χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία», πρόσθεσε στη λεζάντα.