Ελένη Ψυχούλη: «Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα…»

Η Ελένη Ψυχούλη, σε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», δήλωσε ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα, θεωρώντας ότι η φύση το ολοκληρώνει και πλέον δεν την απασχολεί. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν ήταν ποτέ «της οικογένειας» με την παραδοσιακή έννοια, τονίζοντας ότι μοιράζεται ιδέες με φίλους και ότι πλέον δημιουργούνται «νέες οικογένειες» επιλογής.

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Ελένη Ψυχούλη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Ψυχούλη δήλωσε ότι «έχει κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα», ενώ πιστεύει πως «στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή».
  • Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πλέον είσαι εσύ για εσένα και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα, τα έχεις κάνει όλα».
  • Σχετικά με τη συντροφικότητα, τόνισε πως «δεν είμαι της οικογένειας, με τον σύζυγο, και αυτά» και πως «δημιουργούμε νέες οικογένειες».

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Την Ελένη Ψυχούλη υποδέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στο κομμάτι του έρωτα και της συντροφικότητας, εκφράζοντας τη προσωπική της άποψη.

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Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τη ρώτησε για το αν έχει χρόνο για έρωτα, η Ελένη Ψυχούλη απάντησε: «Το έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Να σου πω, στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει, με μεγάλη χαρά.

Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό, και όντως ό,τι έλεγε ισχύει. Πλέον είσαι εσύ για εσένα και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα, τα έχεις κάνει όλα».

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Επιπλέον, στη συνέντευξή της είπε πως: «Ποια συντροφικότητα; Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας, ξέρεις, με τον σύζυγο, και αυτά. Δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άνδρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδιά μου, αυτά τα μοιράζομαι με φίλους…

Πιστεύω ότι πλέον δημιουργούμε νέες οικογένειες. Και αυτές οι νέες οικογένειες, όσο ξεφτίζει ο θεσμός της οικογένειας, δυστυχώς ή ευτυχώς, ας μην το κρίνουμε, είναι μια εποχή… Και εγώ με άλλες προοπτικές ξεκίνησα, παντρεύτηκα.

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Αν θες αυτό που λες συντροφικότητα, για εμένα πρέπει να το ψάξεις, να το παλέψεις, να το βρεις και να το δουλέψεις, ποια θα είναι η οικογένεια της επιλογής σου».

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