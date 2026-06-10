Tyler Mane: Ο πρωταγωνιστής των X-Men αποκάλυψε τη σπάνια διάγνωση καρκίνου του μαστού – «Ξεκινάω χημειοθεραπεία»

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Ο Tyler Mane, ηθοποιός που έγινε περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Sabretooth στην επιτυχημένη ταινία του 2000 «X-Men» και πρώην αστέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πάλης (WCW), αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Ο 59χρονος μοιράστηκε την «εξαιρετικά σπάνια» διάγνωση στις 8 Ιουνίου, λέγοντας στους θαυμαστές του ότι ξεκινούσε χημειοθεραπεία.

«Έχω μερικά άσχημα νέα. Ξεκινάω χημειοθεραπεία σήμερα», είπε ο Mane σε ένα βίντεο στο Facebook. «Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη ζωή του και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

«Επειδή σπάνια συζητείται γι’ αυτό, συνήθως διαγιγνώσκεται σε μεταγενέστερα στάδια και έχει χειρότερα αποτελέσματα. Θέλω να το αλλάξω αυτό» τόνισε.

«Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω μυστικό»

Ο ηθοποιός, ο οποίος επανέλαβε τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία «Deadpool & Wolverine » του 2024, δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταγράψει το ταξίδι της θεραπείας του για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στους άνδρες και να ενθαρρύνει άλλους άνδρες να δώσουν προσοχή σε πιθανά συμπτώματα.

«Ελάτε μαζί μου στο ταξίδι μου για να το καταστρέψω αυτό το πράγμα», επεσήμανε. «Στείλτε το σε 10 φίλους σας και κάντε τους να με ακολουθήσουν, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ακούσει αυτό. Γ@@ τον καρκίνο!»

Ο Μανέ εξήγησε ότι αρχικά ήθελε να κρατήσει την διάγνωσή του μυστική.

«Ναι. Έχω καρκίνο του μαστού. Και ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιος. Μόνο το 1% των καρκίνων του μαστού αφορούν άνδρες», έγραψε.

«Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω μυστικό. Θέλω να πω, είναι κάπως ντροπιαστικό. Αλλά μετά ανακάλυψα ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν σε προχωρημένα στάδια, επειδή δεν συζητείται και δεν αναζητείται».

Ο Μάνε επίσης ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Ρενάε Γκίρλινγκς, για την ενθάρρυνση που του παρότρυνε να αναζητήσει θεραπεία, αφού οι γιατροί αρχικά απέρριψαν τις ανησυχίες του.

«Στην πραγματικότητα, όλοι οι γιατροί μου το απέρριψαν και μόνο επειδή η σύζυγός μου με πίεσε να αφαιρέσω τον όγκο, έκανα την επέμβαση νωρίς», έγραψε. «Ας αρχίσουμε λοιπόν να το συζητάμε!».

Λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού στις ΗΠΑ εμφανίζονται σε άνδρες, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία .

Ο οργανισμός αναφέρει ότι η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται αργότερα στους άνδρες, επειδή η επίγνωση είναι χαμηλότερη και τα συμπτώματα μπορεί να παραβλεφθούν.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν έναν ανώδυνο όγκο στο στήθος, αλλαγές στο δέρμα ή τη θηλή, όπως λακκάκι, απολέπιση ή αποχρωματισμό, και έκκριση ή αιμορραγία από τη θηλή, σύμφωνα με την κλινική Mayo.