Οι Castellers της Καταλονίας: Εντυπωσιακή υποδοχή του Πάπα με ανθρώπινο πύργο 10 μέτρων – Δείτε βίντεο

Οι περίφημοι castellers της Καταλονίας — οι ομάδες που δημιουργούν εντυπωσιακούς ανθρώπινους πύργους (castells) — υποδέχθηκαν τον Πάπα στη Βαρκελώνη με ένα εντυπωσιακό θέαμα κατά τη διάρκεια προσευχής στις 9 Ιουνίου 2026.

Μέλη της ομάδας Castellers de Vilafranca δημιούργησαν έναν ανθρώπινο πύργο ύψους σχεδόν 10 μέτρων. Στην κορυφή βρέθηκε η 8χρονη Μπρούνα Βαλ Γκαλάν, η οποία χαιρέτησε τον Πάπα πριν κατέβει με ασφάλεια. Στη δημιουργία του πύργου συμμετείχαν περισσότεροι από 130 άνθρωποι.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Lluís Companys Olympic Stadium μπροστά σε περίπου 40.000 πιστούς και νέους. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ανθρώπινου πύργου, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και ο Πάπας χειροκρότησε θερμά τους συμμετέχοντες.

Η υποδοχή αυτή αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα συμβολικό στιγμιότυπο της επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία, καθώς συνδύασε μια εμβληματική πολιτιστική παράδοση της Καταλονίας με ένα σημαντικό θρησκευτικό γεγονός.

Τι είναι τα castells

Τα castells αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις της Καταλονίας και συμβολίζουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή όλων στην κοινότητα. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και σωματότυπων συνεργάζονται για να σχηματίσουν τις πολυώροφες αυτές κατασκευές.

«Ένας θεμελιώδης πλούτος των castells είναι ότι ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει, ανεξάρτητα από την ηλικία του, τον πολιτισμό του, το βάρος ή το ύψος του, τις πεποιθήσεις ή τις ιδεολογίες του», δήλωσε στο Associated Press ο Ernest Gallart Pérez, πρόεδρος της ομάδας. «Κάθε άτομο έχει τη θέση του στο οικοδόμημα».

Τα castells αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εορτασμών της Καταλονίας, είτε πρόκειται για εορτές πολιούχων αγίων είτε για διαγωνισμούς με εκατοντάδες συμμετέχοντες. Αλλά στην ουσία τους, είναι οικογενειακές παραδόσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

«Είναι ένωση, οικογένεια, δύναμη», είπε η Aida Ibañez Sadurní, η οποία συμμετείχε στον πύργο της Τρίτης με τον πατέρα της, Xavier Ibañez Sanz. «Όταν τους κατεβάζουμε όλους, αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον κλαίγοντας και αυτό είναι το μεγαλύτερο συναίσθημα».

Χρειάζονται μήνες για εξάσκηση και μόλις λίγα λεπτά για να δημιουργηθούν οι πύργοι. Ξεκινώντας με μια μεγάλη βάση, οι άνθρωποι πιέζονται ώμο με ώμο σχηματίζοντας σφιχτούς κύκλους, με τα κεφάλια τους ακουμπισμένα στους ώμους των γειτόνων τους και τα χέρια τους πλεγμένα.

Την Τρίτη, μικρότερες ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανέβηκαν και σχημάτισαν έναν πρώτο κύκλο όρθιων ατόμων, και περισσότερες ανέβηκαν μέχρι που η Μπρούνα — στη λειτουργία της ως «ανξανέτα», ένα κορίτσι που χρησιμεύει ως η κορυφή — έφτασε μέχρι την κορυφή και χαιρέτισε, πριν κατέβει.