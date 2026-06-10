Βουλή: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος – Όλα τα ονόματα

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Τη σύσταση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο αντιπρόεδρος του Σώματος, Γιώργος Γεωργαντάς. Μετά τη σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και έπειτα από την πρόταση του προέδρου και 154 βουλευτών της ΝΔ, για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Από την Κ.Ο. της ΝΔ

1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

23. Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. του ΚΚΕ

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΝΙΚΗ»

38. Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους ανεξάρτητους βουλευτές

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα

Παράλληλα, και μετά τη σχετική πρόταση του κ. Κακλαμάνη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε -κατά πλειοψηφία- να δοθεί προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.