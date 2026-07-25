Σαουδική Αραβία: Κι άλλο πύραυλο Patriot εκτόξευσε η Ελληνική Δύναμη

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Έλληνες αντιαεροπόροι έριξαν κι άλλο πύραυλο Patriot στη Σαουδική Αραβία ύστερα από επίθεση των Χούθι.

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, στις 17:05 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.