Σαουδική Αραβία: Κι άλλο πύραυλο Patriot εκτόξευσε η Ελληνική Δύναμη

Οι Έλληνες αντιαεροπόροι της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσαν επιτυχώς έναν πύραυλο Patriot, καταρρίπτοντας ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από την Υεμένη, μετά από επίθεση των Χούθι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πυροβοβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV).
  • Το UAV, το οποίο προερχόταν από την Υεμένη, εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε στην περιοχή Γιανμπού στις 17:05 (ώρα Ελλάδας).
  • Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

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Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Έλληνες αντιαεροπόροι έριξαν κι άλλο πύραυλο Patriot στη Σαουδική Αραβία ύστερα από επίθεση των Χούθι.

Σαουδική Αραβία: Αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις επιθέσεων των Χούθι από ελληνικούς Patriot 

του Χρήστου Μαζανίτη 

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, στις 17:05 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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