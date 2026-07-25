Κωνσταντοπούλου από τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας: «Τιμάμε την Δημοκρατία με Αλληλεγγύη και Ανθρωπιά»

Ανήμερα της Επετείου Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας επέλεξαν να βρίσκονται στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην Επίσκεψη στα Προσφυγικά, την ώρα της Δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, στην παρέμβασή της, η κ. Κωνσταντοπούλου «εξηγεί με νόημα γιατί εκείνοι με τις σαμπάνιες και τα εδέσματα θυμώνουν με τους ανθρώπους της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

Η παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Εμείς δεν συμμετέχουμε σε υποκριτικές φιέστες από εκείνους που είναι υπόλογοι για την παραβίαση όλων των Αρχών, των Εγγυήσεων, των Θεσμών και των Λειτουργιών της Δημοκρατίας. Από εκείνους που περιφρονούν και ποδοπατούν δικαιώματα, ελευθερίες, ζωές».

Ανήμερα της επίσημης Επετείου της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η Πλεύση Ελευθερίας επισκέφθηκε τα Προσφυγικά, όπου μας υποδέχθηκαν με ζεστασιά, μετά από τη μεγάλη καταιγίδα, οι άνθρωποι που κρατήσαν ζωντανούς αυτούς τους χώρους, που το Κράτος εγκατέλειψε για να καταρρεύσουν και να διαγραφεί η ιστορία τους.

Στα προσφυγικά, μια ζωντανή, αυτοδημιούργητη και αυτόνομη Κοινότητα ανθρώπων ζει, αναπνέει, δημιουργεί με αγάπη και αλληλεγγύη.

Βρεθήκαμε στη Γυναικεία Δομή, εκεί όπου κάθε εβδομάδα οι Γυναίκες και θηλυκότητες της Κοινότητας φέρνουν στο επίκεντρο τα θέματα ισότητας και βέβαια το θέμα της έμφυλης βίας. Η Γυναικεία Δομή έχει ισάξιας βαρύτητας αποφασιστική αρμοδιότητα με την Γενική Συνέλευση, αποτελώντας ένα έμπρακτο δείγμα ουσιαστικής στήριξης της ισότητας και πάταξης της έμφυλης βίας.

Μιλήσαμε με ανθρώπους όλων των ηλικιών, προελεύσεων και ιδιοτήτων, τραγουδήσαμε, και οι συζητήσεις μας είμαι σίγουρη ότι ήταν απείρως πιο ενδιαφέρουσες από εκείνες που γίνονταν την ίδια ώρα στο Προεδρικό. Γιατί ήταν αληθινές. Από αληθινούς ανθρώπους, που κάνουν πράξη τη δημοκρατία καθημερινά, με αυτοοργάνωση, συζήτηση, συμμετοχή, συναπόφαση και ευθύνη. Φθάνοντας μετά την μπόρα συναντήσαμε τα μέλη της Κοινότητας που ξαπόσταιναν γιατί είχαν ήδη καθαρίσει τον χώρο από τα φύλλα και την αναστάτωση που είχε φέρει η βροχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκαταστήσει εσωτερικά όλους τους χώρους και τους έχουν κάνει όμορφους και λειτουργικούς. Ούτε είναι τυχαίο ότι έχουν φτιάξει χώρο φιλοξενίας των καρκινοπαθών συνανθρώπων μας που επισκέπτονται τον Άγιο Σάββα για την θεραπεία τους και χρειάζονται κατάλυμα.

Ούτε είναι τυχαίο ότι εκείνοι με τις σαμπάνιες και τα εδέσματα μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο θυμώνουν και θέλουν να εξαφανίσουν τους ανθρώπους και την Κοινότητα των Προσφυγικών.

Και απειλούν ότι θα εκκενώσουν με τη βία τους χώρους, όπου ζουν και μεγαλώνουν 50 παιδιά και όπου βρίσκουν καταφύγιο και φροντίδα ευάλωτοι άνθρωποι.

Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων των Προσφυγικών. Και στο πλευρό του Αρίστου, που ακόμη δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά από την μαραθώνια πολύμηνη απεργία πείνας, που χάρισε μια μεγάλη νίκη στα Προσφυγικά».